PNC desmantela red de videovigilancia ilegal del Barrio 18 en sectores de la zona 18

Equipos de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) con apoyo del Ejército, realizaron este lunes 9 de febrero un operativo en varias colonias de la zona 18 capitalina para retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma clandestina por integrantes de la pandilla Barrio 18, informaron fuentes policiales.

Las autoridades reportaron la desinstalación de al menos siete cámaras que habían sido colocadas en postes del alumbrado público y techos de viviendas particulares.

Añadieron que estos dispositivos formaban parte de una red de monitoreo empleada por la estructura criminal para vigilar los movimientos de la Policía Nacional Civil (PNC) y grupos rivales.

Los puntos intervenidos este lunes incluyeron calles y avenidas de la colonia San Rafael 2, una de las áreas bajo influencia de clicas del Barrio 18.

Entre los lugares donde se retiraron cámaras figuran:

12 calle y 10ª avenida

11 calle y 13 avenida

11 calle y 14 avenida

15 avenida y 9ª calle

Todas dentro de la colonia San Rafael 2.

Este operativo ocurre en el contexto del estado de sitio decretado por el gobierno en enero pasado, tras una ola de motines en cárceles y ataques armados contra la PNC, acciones atribuidas al Barrio 18 que dejaron 11 policías asesinados en distintos puntos del área metropolitana.

La red ilegal de vigilancia fue detectada durante investigaciones recientes, en las que se identificó un centro de operaciones del Barrio 18 con control territorial sobre sectores estratégicos de la zona 18.

De acuerdo con informes de inteligencia, la pandilla utilizaba estas cámaras para alertar sobre patrullajes, coordinar ataques o planificar extorsiones.

El Ministerio de Gobernación informó recientemente que los operativos continuarán como parte de las acciones para recuperar el control del territorio, desarticular estructuras criminales y reducir la capacidad operativa del Barrio 18 en zonas de alta conflictividad.

En la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, y en la 31 avenida y 9ª calle de la colonia Paraíso II, zona 18, agentes investigadores de la DEIC, DIPRONA, DIDAE, comisaría 12, Policía Municipal y El Ejército de Guatemala pic.twitter.com/tBClF3VkZV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 10, 2026

