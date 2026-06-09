Drones y helicópteros: PNC y Ejército desarrollan 27 allanamientos en el barrio El Gallito

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este martes 9 de junio desarrolla 27 allanamientos e intervenciones en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital.

En los allanamientos también participan fiscales del Ministerio Público, con apoyo del Ejército de Guatemala.

Según información preliminar, fueron consignadas tres motocicletas. Una de estas, con placa M048LXK, fue robada el 21 de abril en San Raymundo, según la PNC.

Las otras dos presentan alteraciones en el número de chasis y carecen de placa de circulación, añadió la institución.

La PNC indicó que ya se reportan capturas, así como la localización de droga y dinero.

Las diligencias se desarrollan en 27 inmuebles donde hay personas con órdenes de captura.

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En las diligencias también se utilizan helicópteros y drones, agregó la PNC.

El Ministerio de Gobernación indicó que las diligencias se efectúan en seguimiento de distintos expedientes de investigación.

Los allanamientos continúan en desarrollo.

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