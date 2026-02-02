Justicia
Capturan a “La Güira” y “La Chilanga” en El Gallito durante allanamiento que revela arsenal y droga valorada en Q340 mil
Dos mujeres, alias "La Güira" y "La Chilanga", fueron capturadas en barrio El Gallito, donde la PNC descubrió una bodega con droga, armas robadas y explosivos.
Droga, armas y explosivos decomisados por la PNC durante el allanamiento en una vivienda del barrio El Gallito, zona 3, donde operaba una bodega de narcomenudeo. (Foto Prensa Libre: PNC)
En una vivienda del barrio El Gallito, zona 3 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) desmanteló una bodega utilizada para el narcomenudeo, donde se localizó droga, armas y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, informaron este lunes 2 de febrero fuentes policiales.
Durante el operativo, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y de la Comisaría 13 capturaron a Melany N., de 19 años, conocida como La Güira, y a Paulina N., de 26, alias La Chilanga, de nacionalidad mexicana.
En el inmueble, según la PNC, fueron incautados:
- 1,187 colmillos de cocaína
- 43 blísteres con 207,725 cápsulas de cocaína
- 143 blísteres con 2,175 piedras de crack
- Siete libras de marihuana
- Una escopeta Maverick con dos cartuchos calibre 12 y reporte de robo del 2017
- Dos tolvas para fusil
- Dos bombas de gas lacrimógeno
- Dos granadas de distracción
- Una cámara de videovigilancia
- Una pesa digital
- Tres teléfonos celulares
La droga decomisada fue valorada en Q340 mil 350.
El operativo, realizado con apoyo del Ministerio Público, reveló que el inmueble funcionaba como centro de acopio para distribución local de estupefacientes.
Según la PNC, la presencia de armas con reporte de robo y material exclusivo de uso policial evidencia el nivel de riesgo en el que operaban alias La Güira y La Chilanga en pleno centro urbano.
