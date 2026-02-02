Capturan a “La Güira” y “La Chilanga” en El Gallito durante allanamiento que revela arsenal y droga valorada en Q340 mil

En una vivienda del barrio El Gallito, zona 3 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) desmanteló una bodega utilizada para el narcomenudeo, donde se localizó droga, armas y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, informaron este lunes 2 de febrero fuentes policiales.

Durante el operativo, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y de la Comisaría 13 capturaron a Melany N., de 19 años, conocida como La Güira, y a Paulina N., de 26, alias La Chilanga, de nacionalidad mexicana.

En el inmueble, según la PNC, fueron incautados:

1,187 colmillos de cocaína

43 blísteres con 207,725 cápsulas de cocaína

143 blísteres con 2,175 piedras de crack

Siete libras de marihuana

Una escopeta Maverick con dos cartuchos calibre 12 y reporte de robo del 2017

Dos tolvas para fusil

Dos bombas de gas lacrimógeno

Dos granadas de distracción

Una cámara de videovigilancia

Una pesa digital

Tres teléfonos celulares

La droga decomisada fue valorada en Q340 mil 350.

El operativo, realizado con apoyo del Ministerio Público, reveló que el inmueble funcionaba como centro de acopio para distribución local de estupefacientes.

Según la PNC, la presencia de armas con reporte de robo y material exclusivo de uso policial evidencia el nivel de riesgo en el que operaban alias La Güira y La Chilanga en pleno centro urbano.

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 3, 2026

