Sala revoca medidas sustitutivas a Pedro Duque, ligado a proceso por caso de Q20 millones en el CHN

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal revocó las medidas sustitutivas otorgadas a Pedro Duque Soto, señalado de ser cabecilla de una estructura que, según la investigación del Ministerio Público (MP), habría defraudado por aproximadamente Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

La decisión se emitió después de que la Sala aceptara la apelación planteada por el MP.

Pese a la revocatoria de las medidas, el juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, no puede emitir actuaciones debido a que está pendiente de resolución una recusación.

El MP informó que, mediante la resolución emitida el 10 de junio por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a Duque Soto se le otorgaron medidas sustitutivas. Entre estas figuraba la obligación de presentarse cada 15 días a firmar el libro de control de medidas sustitutivas en la Fiscalía Municipal de San José Pinula.

Sin embargo, el ente investigador explicó que la resolución judicial no estableció cómo debía computarse ese plazo.

"La resolución no precisó la forma en que debía realizarse el cómputo de dicho plazo, es decir, si los quince días debían entenderse como días hábiles, días corridos o a partir de qué fecha iniciaba su contabilización", indicó en esa ocasión el MP.

El MP agregó que, ante esa omisión, la Fiscalía contra el Crimen Organizado promovió una aclaración ante el juzgado.

"Se presentó un memorial ante el órgano jurisdiccional solicitando la aclaración correspondiente; sin embargo, dicha petición no fue resuelta", señaló el MP.

Pese a que la aclaración no fue resuelta, el MP aseguró que verificó el cumplimiento de la medida una vez transcurridos 15 días hábiles desde la resolución judicial.

"En atención a lo anterior, una vez transcurridos quince días hábiles desde la emisión de la resolución, el 2 de julio el MP documentó el libro de control de medidas sustitutivas, constatando que el sindicado no había cumplido con la obligación impuesta", explicó.

El ente investigador añadió que Duque Soto incumplió una de las medidas sustitutivas impuestas por el juzgado.

"Derivado de dicho incumplimiento, se inició el procedimiento correspondiente y se presentó ante el juzgado la solicitud de revocatoria de las medidas sustitutivas", informó el MP.

Investigación por el caso CHN

Duque Soto permanece ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, una estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para defraudar por aproximadamente Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional.

La pesquisa sostiene que entre enero y marzo del 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil a personas que, de acuerdo con el MP, no reunían la capacidad económica ni cumplían los requisitos para acceder a esos créditos.

De acuerdo con el expediente, el dinero obtenido mediante esos préstamos habría sido utilizado para adquirir vehículos de lujo, inmuebles y otros bienes a nombre de personas individuales y jurídicas vinculadas con los investigados. Entre estas figura la empresa Crown & Lion, relacionada con Pedro Duque Soto, la cual, según el MP, habría adquirido automóviles de alta gama sin respaldo financiero suficiente.

El MP también inmovilizó varios bienes, entre ellos un Aston Martin DB11 Coupé, modelo 2017; otros vehículos de lujo y 10 armas de fuego, como parte de las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso.

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