Tres cadáveres fueron localizados descalzos y con heridas de bala en la zona 3

Tres personas atacadas a balazos fueron localizadas sin vida en la vía pública de la zona 3 de la capital, según el reporte de los Bomberos Municipales este miércoles 17 de junio.

Según la información, en la 2a. avenida y 4a. calle de la referida zona, socorristas localizaron los cuerpos de dos mujeres y un hombre de entre 50 y 60 años.

Los bomberos fueron alertados por vecinos, quienes indicaron que escucharon detonaciones de arma de fuego.

Las tres víctimas sufrieron heridas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Además, socorristas constataron que los tres cuerpos se encontraban descalzos.

El hombre tenía las manos atadas al frente con un cable de energía eléctrica, según los Bomberos Municipales.

“Se procedió a notificar a las autoridades para acordonar el área con el objeto de preservar los indicios, evitar la contaminación de la escena y permitir el trabajo de las autoridades competentes”, destaca el informe.

Para leer más: Qué se sabe del hallazgo del cadáver de una persona en el baúl de un vehículo en la zona 3

Ataque en ruta al Atlántico

La noche del martes 16 de junio, los Bomberos Voluntarios reportaron que dos personas murieron en un ataque armado cuando se desplazaban por el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico.

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