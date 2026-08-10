Industria de plásticos de Guatemala exporta más de US$668 millones, en medio de retos e innovación

La industria de plásticos en Guatemala refleja un gran potencial, ya que en la actualidad abastece al 92% de las actividades económicas del país y, además, exporta más de US$668 millones a más de 40 mercados internacionales, expone la Comisión de Plásticos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Sin embargo, es un sector en transformación debido a las nuevas tendencias de esta industria y a los cambios en el comercio global, por lo que debe seguir innovando para adaptarse a esas demandas.

Con una oferta de productos que incluye envases y empaques, películas plásticas, tuberías, tapas y cierres, artículos para el hogar, productos para agricultura y componentes para distintas industrias, este sector abastece alrededor del 92% de las actividades económicas del país. Y se ha consolidado como uno de los principales sectores exportadores de Guatemala, afirmó Olga Orellana, presidenta del Sector Nacional de Plásticos y de la Comisión de Plásticos de Agexport.

Además del mercado nacional, los principales destinos de exportación son Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, México y el Caribe, añadió la directiva.

Desafíos, pero también oportunidades

El sector explica que enfrenta una nueva etapa de transformación, ya que los mercados internacionales han cambiado sus demandas y ahora solicitan productos más sostenibles, trazables e innovadores. Además, en la actualidad también enfrenta retos de competitividad y otros ámbitos.

Entre algunos de retos es que muchos de sus productos mantienen aranceles de alrededor del 10% para exportar a Estados Unidos. Ese aspecto genera desventajas frente a otros países, como México, agregó Orellana.

Respecto de la operación y los costos, el país aún debe superar desafíos estructurales en infraestructura logística, modernización portuaria, competitividad energética y facilitación del comercio, según la comunicación divulgada por Agexport.

"En este contexto, la capacidad de adaptarse ya no representa una ventaja adicional: es una condición para seguir creciendo en los mercados internacionales", expone la Comisión.

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En medio de ello, el sector exportador de plásticos se mantiene resiliente porque continúa creciendo e innovando pese a esos retos, expusieron los directivos, quienes explicaron que ello confirma que Guatemala tiene las capacidades para competir, aunque también como país debe fortalecer las condiciones que permitan acelerar esa competitividad.

Ante estas nuevas tendencias y este contexto, las empresas del sector en Guatemala responden con estrategias como economía circular, desarrollo de nuevos materiales, certificaciones, ecodiseño, reciclaje y tecnologías "que mejoran la eficiencia productiva y reducen la huella ambiental, fortaleciendo así su posición frente a mercados cada vez más exigentes", expuso Cristina Aguiñada, presidenta del Comité Organizador de Green Ideas.

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Green Ideas es la plataforma de transformación y negocios del sector, que este año efectuó su sexta edición.

Incorporó por primera vez una rueda de negocios con el propósito de generar nuevas alianzas comerciales, abrir mercados, identificar oportunidades de encadenamiento productivo, promover soluciones innovadoras y generar oportunidades concretas de negocios. En ella participaron alrededor de 20 empresas de los sectores de plásticos y manufacturas.

También participaron por primera vez representantes de empresas globales y de las principales cámaras de la industria plástica de México y Chile, agregó la Comisión.

Economía circular

Amador Carballido, director general de Agexport, indicó que se debe seguir impulsando la economía circular, la cual entró en una etapa de madurez y ha demostrado ser uno de los esquemas más útiles y efectivos para implementar distintas políticas y prácticas sostenibles.

"La economía circular implica que una gran cantidad de empresas y personas nos integramos en un esfuerzo para que los desechos, los residuos o los productos que ya no utilizamos tengan una segunda, tercera o cuarta vida y generen valor económico desde el momento en que fueron producidos por primera vez y en las siguientes ocasiones en que sean reutilizados de distintas formas, lo que incluye también el reciclaje", explicó el directivo.

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Otro de los aspectos mencionados por Carballido es que la economía circular abarca muchos ámbitos, pero incorporar el componente económico dentro de esa circularidad genera un incentivo que permite aprovechar lo que antes se consideraba basura.

Agregó que el sector de plásticos es probablemente una de las industrias más sólidas del país, por su valor agregado, generación de empleo formal e importante inversión en tecnología.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que las normas actuales establecen una responsabilidad compartida con el consumidor. Esto significa que un producto elaborado en Guatemala y exportado a otro país mantiene una responsabilidad compartida si, una vez desechado, la industria no adoptó las medidas correspondientes.

Consultado acerca de cómo ha avanzado el trabajo para enlazar a las diferentes entidades, como municipalidades e instituciones de gobierno, en materia de reciclaje, Carballido dijo que se ha progresado, aunque los porcentajes de reciclaje nacional todavía son bajos y varían según cada industria, como la de plásticos, vidrio o desechos orgánicos.

"Como pionero que ha sido el sector de plásticos, es probablemente uno de los sectores con mayores índices de reciclaje", afirmó, y citó que las tasas de reciclaje de esa industria superan el 50%.

Por ello, comentó, lo que aún no se logra reciclar representa parte de la brecha que es necesario cerrar.

"Ha habido suficientes ejemplos y normas que obligan a alcanzar esos niveles de reciclaje, y seguir vigilando esos porcentajes nos dará la posibilidad de que el país tenga un mejor uso y manejo del plástico y de los demás desechos para reincorporarlos a la economía circular", mencionó el ejecutivo.