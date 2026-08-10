Solo uno de 13 proyectos viales priorizados por el Gobierno está concluido

A inicios de julio, el Organismo Ejecutivo hizo la presentación del Plan de Modernización del Sistema Metropolitano de Transporte, por medio del cual que se impulsan un total de 13 proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, entre los que se proyecta la construcción de varias circunvalaciones y ejes radiales que serán vitales para el ordenamiento urbano y el mejoramiento de la conectividad regional.

Datos del Ministerio de Finanzas indican que el plan está basado en los estudios realizados durante cuatro años y presentados en el 2025 por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), donde se plantea una estrategia vial con un esquema de tres grandes circunvalaciones —anillos— y cinco vías radiales para interconectar 17 municipios, con una proyección a 20 años.

El plan también concentra otros proyectos, como el sistema del MetroRiel, cuya ejecución se realizará con fondos provenientes de la cooperación con el Reino Unido, anunciada hace algunas semanas. También se incluyen otros proyectos, como el Puente Belice 2, cuya construcción será retomada entre el 24 y 28 de agosto, de acuerdo con lo recientemente declarado por la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, esto luego de replantear el diseño de la obra.

El informe correspondiente a julio del 2026, elaborado por la Comisión de Infraestructura del Plan Guatemala No Se Detiene (GNSD) y compartido por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que también integra dicha comisión, somete a análisis los 13 proyectos de movilidad que han sido priorizados por el Gobierno de Guatemala en el área metropolitana, entre ellos el Anillo Regional C-50, que abarca ocho tramos y cuyos trabajos en cada uno de estos se encuentran en distintas fases.

Según revela el informe, de esta cartera de proyectos anunciados por el Ejecutivo, solamente uno está completamente terminado, cinco se encuentran en ejecución, con avances mínimos. Mientras tanto, los siete proyectos restantes enfrentan diversos problemas en sus diferentes fases, como suspensiones, falta de estudios o condiciones que hacen "inviable" su conclusión en los plazos previstos entre el 2027 y el 2028.

El informe forma parte del seguimiento al portafolio de proyectos de infraestructura del país, y revela una serie de problemas estructurales en la planificación vial de Guatemala.

Solo un proyecto concluido

El informe señala que, de los 13 proyectos anunciados por el Ejecutivo, solamente uno se encuentra totalmente concluido: el distribuidor vial de la calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11. Con un capital invertido de US$6.29 millones, unos Q47 millones 981 mil, es la única obra que ha sido reportada como concluida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a finales de junio del 2026, pese a que la empresa contratista incumplió la fecha de entrega, prevista para el 25 de mayo.

En la actualidad, la obra únicamente está pendiente de ser inaugurada oficialmente.

Paso a desnivel Roosevelt, el único de los proyectos prioritarios que ya está concluido, aunque todavía no está en uso. (Fotografía Prensa Libre: Byron Baiza)

Proyectos en ejecución

Sobre los proyectos que se encuentran en ejecución, el informe compartido por Fundesa revela que solamente cinco registran avances físicos, aunque con una disparidad significativa.

El primero es la construcción del distribuidor vial en la ruta CA-9 Sur, en jurisdicción de Amatitlán, en el kilómetro 26.8. Hasta la fecha tiene un capital invertido de US$8.85 millones, unos Q67 millones 510 mil, y muestra un avance del 23.88%.

Fotografía Prensa Libre: Juan Diego González

El segundo es el distribuidor vial de la ruta CA-9 Sur, en el kilómetro 31.1, también en Amatitlán, con una inversión de US$7.75 millones, unos Q59 millones 119 mil, según las estimaciones. Este presenta un avance del 16.08%.

Construcción del paso a desnivel en Amatitlán, en el kilómetro 31.1. Fotografía Prensa Libre: Juan Diego González.

También se cita el proyecto del Anillo C-50, tramo 8, que conecta Escuintla con Guanagazapa. Este es el proyecto más avanzado de esta circunvalación, con un 61.98% de ejecución y un Capex de US$79.90 millones, alrededor de Q609 millones 500 mil.

Uno de los tramos del anillo regional C-50, en construcción. Fotografía Prensa Libre: Juan Diego González.

Otro proyecto en ejecución es el tramo 1, también del Anillo C-50, que comprende la conexión desde la CA-9 Norte hacia Sansare, en El Progreso, pasando por Sanarate, e incluye la ampliación de la vía a cuatro carriles. Muestra apenas un 5.14% de avance y un capital invertido de US$89.71 millones, equivalentes a unos Q684 millones 334 mil. El informe advierte que esta obra necesitará al menos 24 meses adicionales para concluirse, lo que la llevaría más allá del 2028.

Por último, está la construcción del tramo 6, también del Anillo C-50. Este se ubica entre la CA-1 Oriente, en El Obrajuelo, Villa Canales, y Guanagazapa, Escuintla. Registra un 10.75% de ejecución, con un Capex de US$234.68 millones, aproximadamente Q1 mil 790 millones. Según el informe, esta obra también requiere unos 24 meses de trabajo continuo.

Proyectos suspendidos

El informe revela que tres proyectos considerados "viables" y contratados desde el 2022 permanecen suspendidos, por lo que recomienda reactivarlos a la brevedad.

Distribuidor vial Ciudad Satélite (CA-01 Occidente), con un capital invertido de US$8.22 millones, unos Q62 millones 704 mil. En este proyecto se "requiere nuevos estudios y diseños, ya que los originales están desactualizados", indica el informe.

Ingreso a Ciudad Satélite, Mixco, en donde se planifica construir un viaducto liberar el tránsito de la Ruta Interamericana. Fotografía Prensa Libre: Gabriel Molina.

El distribuidor vial Santa Elena Barillas (CA-01 Oriente) tiene un capital de inversión de US$8.26 millones, alrededor de Q65 millones 970 mil, y se encuentra en la misma situación que el proyecto anterior, ya que faltan estudios y diseños para retomar la obra.

Paso a desnivel en Santa Elena Barillas, sobre la CA-1 Oriente, Villa Canales. Fotografía Prensa Libre: Juan Diego González.

Construcción del Puente Belice II y sus aproximaciones. Este es el proyecto más crítico del grupo según el informe. Con un capital invertido de US$242.76 millones, más de Q1 mil 850 millones, apenas tiene un 15.23% de avance y arrastra una deuda pendiente de Q127.7 millones. El CIV se comprometió a reiniciar los trabajos en agosto del 2026, pero hasta el momento no existe certeza de que ocurra, según el informe.

Columnas de hormigón que forman parte de la construcción del La Puente Belice 2, cuyos trabajos se anunciaron que reanudarán el 17 de agosto. Foto Prensa Libre: Érick Ávila.

Proyectos condicionados a factores externos

La publicación revela que dos proyectos priorizados por el Ejecutivo dependen de acuerdos internacionales o procesos de licitación que aún no se han concretado.

El MetroRiel, proyecto insignia anunciado por el Ejecutivo, tiene un capital de inversión de US$930 millones. El 9 de julio del 2026 se firmó un acuerdo con el Gobierno del Reino Unido para colaborar con el grupo Infrastructure Exports UK.

Imágen del puente Las Vacas, en la zona 6 de la capital, en donde se planifica construir una de las líneas del Metroriel. Foto Prensa Libre: Érick Ávila.

Su inicio está previsto para el 2027, pero el informe advierte que cualquier retraso en la estructuración financiera o técnica podría postergarlo aún más.

También figura el Anillo Regional C-50, tramo 3, con una longitud de 44 kilómetros entre Jalapa y Mataquescuintla. Con un capital de inversión de US$352.84 millones, más de Q2 mil 689 millones, permanece pendiente de licitación. Su inicio se proyecta para el 2027, con un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que, según las proyecciones, su construcción se extendería hasta el 2030.

Proyectos sin información suficiente

El informe revela que varios proyectos no cuentan con estudios de ingeniería completos o carecen de datos básicos, entre ellos el Anillo C-50, en sus tramos 2, 4 y 5, con inversiones de US$224.54 millones, US$320.76 millones y US$168.40 millones, respectivamente. Ninguno tiene estudios de ingeniería avanzados ni fechas de licitación definidas.

Solución vial Calle Martí, CA-09 Norte. Está incluida en el convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) y no iniciaría antes del segundo semestre del 2027. No se especifica un capital de inversión destinado a esta obra.

En la Calle Martí se planificó construir un paso elevado para descongestionar el tránsito que ingresa y sale de la capital al Atlántico. Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez.

Arco Noroccidente. Forma parte del grupo de proyectos prioritarios del Ejecutivo y abarcará desde la CA-9 Norte, kilómetro 56, Sanarate, El Progreso, hasta la CA-1 Occidente, kilómetro 40, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez. También está incluido en el convenio suscrito con el USACE. Según el reporte, se encuentra estancado por la falta de estudios actualizados y la ausencia de un cronograma de licitación, lo que lo coloca entre los proyectos menos avanzados. Cuenta con un capital de inversión de US$116 millones.

Arco Noroccidente, libramiento del kilómetro 40 de la CA-10 en Santo Domingo Xenacoj. Foto Prensa Libre: Juan Diego González.

Estación Central del MetroRiel. Sin datos de inversión ni cronograma, ya que depende por completo del avance del proyecto principal.

Imagen del Puente de la Penitenciaria, que cruza la zona 4 capitalina, una de las vías proyectadas para el Metroriel. Foto Prensa Libre: Érick Ávila.

Teleférico Aeropuerto-Antigua. Apenas se encuentra en fase de prefactibilidad, sin información sobre capital de inversión ni plazos.

Vista panorámica de la Antigua Guatemala, en donde se planifica conectar a la capital a través de un teleférico. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

"De los proyectos priorizados por el Gobierno de Guatemala, se cuenta con información completa para nueve proyectos, representando un CAPEX aproximado de US$2,945.8 millones. La mayoría no se concluirá en 2027-2028", indica el informe de la Comisión de Infraestructura de GNSD.

Respuesta del Ejecutivo

Sobre los proyectos viales que han sido priorizados el Ejecutivo ha indicado que “de los 13 proyectos, 10 corresponden a la ejecución de la cartera. En cuanto a los proyectos relacionados con el MetroRiel, se indicó que el financiamiento provendrá del apoyo brindado por el Reino Unido, por lo que se están realizando las coordinaciones correspondientes sobre la manera en que se estarán realizando las licitaciones correspondientes”.

Sobre los demás proyectos que han sido priorizados y que aún están pendientes, se indicó por parte del ejecutivo que “se están haciendo las evaluaciones correspondientes”.

Sobre el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt, Guillermo Arturo Guzmán Ramírez, monitor de proyectos del Fondo Social de Solidaridad (FSS), que es la unidad ejecutora a cargo, afirmo que la obra física esta terminada y se encuentra en etapa de recepción de documentos. Aunque el paso aún no está abierto al público.

Según indico esto se debe a que "la Municipalidad de Guatemala está haciendo unos trabajos alrededor del proyecto como señalizaciones y obras complementarias".

Sobre estos trabajos, la comuna capitalina realizó en los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto los trabajos de iluminación y se están realizado las pruebas respectivas sobre su funcionamiento. También se están realizando los trabajos complementarios, tanto de conexiones eléctricas como de señalizaciones a lo largo de la obra, indico el FSS.

En cuanto a la fecha de inauguración, se espera que sea luego de concluir estos trabajos complementarios. A finales de julio, la cartera había anunciado que el distribuidor vial de la calzada Roosevelt sería habilitado en la primera semana de agosto.

Continuidad de los proyectos

Delfino Mendoza, experto en temas de infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), comenta que el principal reto para el país sigue siendo "consolidar un verdadero ecosistema de inversión en infraestructura que trascienda gobiernos y administraciones, ya que la continuidad de estos proyectos depende de este aspecto".

También explicó que uno de los principales aspectos que se deben tomar en cuenta es agilizar los estudios de los proyectos pendientes y continuar con los procesos de licitación correspondientes.

"Se deben agilizar los estudios, también licitar los proyectos pendientes y dar continuidad a los proyectos que están contratados. Es importante que estos avancen y darles la continuidad debida", aseguró.

Sobre el proyecto del Anillo Regional C-50 explica que fue planteado en el 2013 y que su construcción proyecta la interconexión de 58 municipios en ocho departamentos, con una longitud de 182 kilómetros. Su principal objetivo es mejorar el tránsito de mercaderías, así como la movilidad en el país.

Según indicó, en el 2023 el gobierno anterior dejó contratados cuatro de los ocho tramos que abarca la obra. Sin embargo, los atrasos y la falta de acciones en los tramos pendientes pueden representar problemas para cumplir los plazos establecidos para ejecutar el proyecto.

"Es importante que se lleven a cabo los trabajos en cada uno de los tramos, ya que los atrasos en la obra pueden afectar. El contrato original indica que eran 24 meses para los trabajos", dijo el experto.