Reino Unido pone a disposición hasta 5 mil millones de libras para infraestructura vial en Guatemala

Hasta 5 mil millones de libras esterlinas —unos Q51 mil 632 millones— es el límite de la cooperación que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte brindará a Guatemala para la ejecución de proyectos de infraestructura en el país, cuyo acuerdo fue suscrito hace algunos días con el Gobierno de Guatemala.

El acuerdo que consta de ocho párrafos fue dado a conocer finalmente por el Organismo Ejecutivo y su objetivo principal es apoyar la ejecución del proyecto del MetroRiel y el sistema de transporte masivo del area metropolitana de la ciudad de Guatemala, así como otras prioridades de infraestructura acordadas conjuntamente entre los firmantes.

“Reconociendo que la infraestructura sostenible y resiliente es fundamental para la prosperidad y la competitividad de un país, y contribuye al crecimiento económico […] en el espíritu de fortalecer la cooperación bilateral en materia de infraestructura ferroviaria y otros sectores prioritarios, con el fin de apoyar y promover el desarrollo mutuo”, indica el acuerdo.

Naturaleza y alcance del acuerdo

El acuerdo suscrito es de colaboración no vinculante (soft law), el cual no genera derechos u obligaciones para las partes ni para terceros. En el documento se indica que la representación del Gobierno de Guatemala se delega en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que la del Reino Unido corresponde al Departamento de Negocios y Comercio (DBT).

“Reconociendo que la infraestructura sostenible y resiliente es fundamental para la prosperidad y la competitividad de un país y contribuye al crecimiento económico: […] en el espíritu de fortalecer la cooperación bilateral en materia de infraestructura ferroviaria y otros sectores prioritarios, con el fin de apoyar y promover el desarrollo económico mutuo”, indica el acuerdo.

Áreas de cooperación

El acuerdo detalla seis líneas de cooperación, las cuales son:

Identificación de opciones de financiamiento, incluido el apoyo de la Agencia Oficial de Crédito a la Exportación del Gobierno del Reino Unido (UKEF, en inglés);

Intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el sector ferroviario para fortalecer la capacidad guatemalteca;

Colaboración con expertos del sector, incluido el grupo de Exportaciones de Infraestructura: Reino Unido (IE:UK).

Creación de un grupo de trabajo conjunto semestral, integrado por funcionarios de ambos gobiernos, con el objetivo de identificar proyectos prioritarios, compartir información y dar seguimiento a los avances;

Actividades de vinculación con la industria entre empresas del Reino Unido, Guatemala y cadenas globales de suministro,

Exploración de programas de asistencia técnica del Gobierno del Reino Unido.

Financiamiento

Según establece el acuerdo, ambos gobiernos trabajarán conjuntamente para movilizar el financiamiento para el MetroRiel y otros proyectos. El Reino Unido confirma el interés y la capacidad del UKEF para proporcionar financiamiento, sujeto a los siguientes aspectos:

Requisitos legales, políticos, financieros y de debida diligencia.

Procesos de aprobación internos y nivel de tolerancia al riesgo al momento de la evaluación.

Según indica el acuerdo, el límite máximo de financiamiento por parte del UKEF en Guatemala será de 5 mil millones de libras esterlinas para el total de proyectos en el país.

El acuerdo también indica que la información intercambiada entre las partes podrá usarse para los fines del convenio y deberá mantenerse completamente confidencial. Además, establece que, si un participante está legalmente obligado a divulgar información, deberá notificar a la otra parte antes de hacerlo o después, si no es razonablemente posible. También establece que se deberán adoptar medidas para proteger la confidencialidad de los documentos intercambiados.

Vigencia

En cuanto a la vigencia del acuerdo, se indica que este entra en vigor el 9 de julio del 2026, fecha en la que fue firmado, y tendrá una vigencia de cinco años. En cuanto a su terminación anticipada, deberá realizarse mediante una notificación escrita con 60 días de antelación. También establece que la terminación no afectará los proyectos que estén en curso y que se deriven de dicho acuerdo.