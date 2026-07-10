Sector empresarial respalda acuerdo entre Guatemala y Reino Unido para impulsar el MetroRiel

La firma del memorando de entendimiento entre los gobiernos de Guatemala y del Reino Unido para desarrollar el proyecto MetroRiel recibió este viernes 10 de julio el respaldo de representantes del sector empresarial, quienes coincidieron en que el acuerdo fortalece las condiciones para ejecutar una de las principales obras de infraestructura previstas para el área metropolitana.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) consideró que el mecanismo de cooperación Gobierno a Gobierno (G2G) permitirá fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones públicas, incorporar estándares internacionales y estructurar el proyecto con criterios de transparencia y buena gobernanza.

La entidad añadió que el MetroRiel podría beneficiar a más de cinco millones de personas mediante la reducción de los tiempos de traslado, una mejor conectividad y un mayor acceso al empleo, la educación y los servicios. Además, instó a las autoridades a agilizar los procedimientos legales y administrativos necesarios para avanzar hacia la ejecución de la obra y garantizar certeza jurídica durante el proceso.

La Cámara de Comercio de Guatemala también expresó su respaldo al acuerdo y señaló que representa un avance en la ejecución de una de las principales iniciativas de movilidad impulsadas por el Gobierno. La organización indicó que el proyecto contribuirá a mejorar la movilidad urbana, fortalecer la competitividad del país y generar oportunidades de desarrollo.

El pronunciamiento de ambas entidades se produjo un día después de que los gobiernos de Guatemala y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte firmaran, en el Palacio Nacional de la Cultura, un memorando de entendimiento para iniciar una cooperación técnica destinada al desarrollo del MetroRiel.

El acuerdo fue suscrito por el canciller Carlos Ramiro Martínez y la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa, y establece un marco de cooperación para definir la hoja de ruta del proyecto, desde su planificación hasta las condiciones para su futura implementación.

Durante la firma, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el convenio permitirá contar con respaldo técnico para desarrollar el proyecto y fortalecer los mecanismos de transparencia en la toma de decisiones.

Por su parte, la embajadora Correa indicó que la experiencia británica en proyectos de infraestructura permitirá aportar capacidades en planificación estratégica, fortalecimiento institucional y gobernanza.

De acuerdo con ambos gobiernos, el Reino Unido aportará asistencia técnica por medio de su Departamento de Negocios y Comercio para apoyar la estructuración del proyecto ferroviario.

El MetroRiel forma parte de los 13 proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno para modernizar la movilidad en el área metropolitana, donde viven más de cinco millones de personas y no se desarrollan obras ferroviarias de gran escala desde hace más de medio siglo.

Con información de EFE

📢 Valoramos la firma del Acuerdo de Entendimiento entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el desarrollo del Metroriel pic.twitter.com/lbKUsce8Su — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) July 10, 2026

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