Guatemala firma convenio con Reino Unido para impulsar construcción del MetroRiel

Guatemala y el Reino Unido firmaron este jueves 9 de julio un Memorándum de Entendimiento para impulsar el proyecto MetroRiel, un sistema ferroviario de transporte de pasajeros que busca mejorar la movilidad entre el sur y el norte del área metropolitana.

El acuerdo establece un mecanismo de cooperación entre ambos gobiernos para desarrollar los estudios de planificación, factibilidad técnica y financiera, diseño, construcción y operación del sistema ferroviario. Además, abre la posibilidad de gestionar financiamiento británico para la ejecución del proyecto.

El memorándum fue suscrito por la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa Rivera, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, en un acto en el que el presidente Bernardo Arévalo participó como testigo de honor.

Durante su intervención, Arévalo afirmó que el desarrollo de infraestructura tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población y sostuvo que las decisiones en esta materia deben sustentarse en criterios técnicos y de largo plazo.

"La infraestructura cambia vidas. Las decisiones correctas, planificadas y con fundamento técnico nos acercan y nos conectan", expresó el mandatario.

Añadió que el Gobierno busca dejar atrás la improvisación y priorizar proyectos estratégicos ejecutados con planificación, transparencia y sin corrupción.

El presidente recordó que el MetroRiel no surgió durante su administración, sino que responde a una necesidad identificada desde hace décadas. Sin embargo, señaló que el proyecto no había avanzado por falta de voluntad política y de una visión estratégica de largo plazo.

Según Arévalo, la firma del memorándum constituye el inicio de un proceso que permitirá contar con respaldo técnico especializado para desarrollar el MetroRiel y otros proyectos de infraestructura bajo un mismo marco de cooperación.

De acuerdo con información oficial, la primera fase del proyecto contempla conectar Centra Sur con Centra Norte. No obstante, los estudios técnicos definirán la alternativa más viable, ya sea mediante el aprovechamiento total o parcial del derecho de vía ferroviario o con otras soluciones que determinen los especialistas británicos.

Irene Flores, gerente general de Ferrovías de Guatemala, indicó recientemente que desde hace más de una década se promueve la construcción del MetroRiel, que aprovecharía aproximadamente 20 kilómetros de derecho de vía ferroviario para ofrecer una alternativa de transporte entre la Ciudad de Guatemala y municipios vecinos.

Flores explicó que la iniciativa no ha avanzado debido, entre otros factores, a la falta de experiencia técnica especializada en proyectos ferroviarios. Agregó que el desafío no consiste únicamente en construir la infraestructura, sino en desarrollar un sistema que garantice un servicio eficiente, seguro y sostenible.

También señaló que las empresas internacionales con experiencia en este tipo de proyectos evalúan con rigor la viabilidad técnica, financiera y operativa antes de participar, debido a las inversiones que requieren y a los riesgos asociados.

Subrayó que una distribución adecuada de los riesgos entre el Estado y los inversionistas, tanto durante la construcción como en la operación, será determinante para atraer financiamiento y asegurar la viabilidad del MetroRiel.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.