Paso a desnivel de la Petapa se encuentra abandonado con 39% de avance y Q40 millones ejecutados

Totalmente paralizada y con un escaso avance del 39.64%, por el que se han desembolsado Q40.1 millones, es el diagnóstico que la Contraloría General de Cuentas (CGC) reporta sobre la construcción del distribuidor vial de la Avenida Petapa y 53 calle, zona 12 de la ciudad de Guatemala, en el Séptimo Informe Parcial de Auditoría a la Obra Pública, realizado entre el 15 de junio y el 3 de julio del presente año.

La obra, adjudicada en junio del 2022 a la empresa Cebco, con un plazo de ocho meses, fue rescindida en diciembre del 2024 por incumplimientos, y el contrato de supervisión, a cargo de Constructora Novarq, también fue cancelado en mayo del 2026.

Según indica el informe, el proyecto se encuentra actualmente en fase de liquidación, sin que se haya definido una nueva contratación para retomar los trabajos. La evaluación realizada por la Contraloría indica que el avance físico calculado de la obra es de 39.64%, por el que se han desembolsado Q40.1 millones del contrato original, que asciende a Q82.57 millones por la construcción.

Durante una inspección realizada por la CGC el 15 de junio, los auditores verificaron que la estructura permanece completamente abandonada.

“Las columnas y vigas de concreto muestran signos avanzados de corrosión por exposición prolongada a la intemperie; el acero de refuerzo está oxidado y el pavimento de concreto sobre la Avenida Petapa presenta fisuras. Además, la base colocada sobre la 53 calle se ha deteriorado”, se indica por parte de los auditores.

El informe también destaca que no existe ningún tipo de señalización preventiva, lo que convierte el sitio “en un peligro latente para peatones y conductores que transitan a diario por una de las vías más congestionadas de la capital”.

Según se indica en la publicación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y su unidad ejecutora, el Fondo Social de Solidaridad (FSS), han realizado reuniones técnicas con la Municipalidad de Guatemala para abordar aspectos como el drenaje pluvial, la tubería de agua potable y la señalización horizontal, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna acción efectiva.

Tampoco se ha definido un cronograma para la remoción de los escombros ni para la reparación de los daños colaterales en la vía pública. La Contraloría indica que “el FSS informó que ya recibió el expediente de liquidación presentado por Cebco y que se encuentra en proceso de revisión”.

También explica que se inició la elaboración de los términos de referencia para contratar una consultoría de ingeniería estructural forense, con el fin de evaluar las condiciones reales de la infraestructura existente y determinar si es viable retomar el proyecto o si es necesario demoler y reiniciar desde cero.

Esta nueva evaluación podría alargar aún más los plazos, pues la supervisión anterior fue rescindida y el nuevo proceso de selección de consultores llevará varios meses.

El informe de la CGC también revela que los montos pagados no han sufrido variación desde diciembre del 2025: Q40 millones 113 mil 113.55 para la ejecución de la obra (40.49% del contrato modificado) y Q2 millones 375 mil 222.03 para la supervisión (34.72%). No se han hecho nuevos desembolsos ni se han ejecutado trabajos adicionales en el último año, indica la Contraloría General de Cuentas.

La construcción del proyecto ha sido llevada hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), que en su resolución del 19 de febrero del 2026 ordenó a la Contraloría General de Cuentas rendir informes quincenales sobre las acciones realizadas para cumplir con la sentencia de agosto del 2025.

Sin embargo, a más de cuatro años de la firma del contrato, la obra no solo no avanza, sino que se degrada progresivamente, mientras los recursos públicos invertidos corren el riesgo de perderse si no se toman decisiones oportunas, reportóa la CGC.

La CGC advierte de que el abandono y la falta de mantenimiento agravan el deterioro estructural, lo que podría incrementar el costo final del proyecto o hacer inviable su conclusión. Agrega que la situación evidencia, una vez más, las debilidades en la planificación, supervisión y ejecución de la infraestructura vial en el país.

Esperan respuesta de Segeplan

El coordinador interino del FSS, Luis Alberto Rivera, quien asistió a una citación en el Congreso este martes 28 de julio, indicó que han sostenido reuniones con representantes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), con quienes instalaron una mesa técnica en la que se abordan las acciones que serán implementadas para continuar con la construcción de la obra.

“Ahorita estamos en la etapa de liquidación y precisamente tuvimos una mesa técnica con Segeplan. Nuestra finalidad es elevar un nuevo evento en el proyecto. La complejidad que tenemos es de un nuevo Snip vigente. Entonces estamos en una mesa técnica con Segeplan. Nos pidió cierta documentación el día de ayer —lunes 27 de julio— para determinar si es posible continuar con el mismo evento. Y para un nuevo evento que otra empresa venga y finalice el mismo. Entonces en esa etapa estamos. En esta semana estaríamos teniendo la documentación que Segeplan nos solicitó para que nos dé una opinión en los pasos a seguir en este caso”, aseguró Rivera.

En cuanto al tiempo en que nuevamente serán retomados los trabajos o si se llevará a cabo una nueva licitación para que otra empresa se haga cargo de la obra, Rivera explicó que "aún no se tiene certeza", ya que todo dependerá de la respuesta que les brinde Segeplan sobre las acciones a seguir en este proyecto, principalmente en el tema de un nuevo número de Snip —Sistema Nacional de Inversión Pública—, ya que no pueden tener dos números para la misma obra.

Asimismo, indicó que todos los pagos realizados a las empresas que estaban a cargo del proyecto -construcción y verificación- se efectuaron en el 2023.

Obra inició en el 2022

La construcción del paso a desnivel de la Avenida Petapa inició en septiembre del 2022. Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos debido al incumplimiento de la empresa durante más de un año.

Tanto el distribuidor vial de la calzada Roosevelt como el de la Avenida Petapa fueron adjudicados por el Ministerio de Comunicaciones en junio del 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, a la empresa Cebco.

En octubre del 2024 la cartertera de comunicaciones canceló el contrato con Cebco para la construcción del paso a desnivel de la Avenida Petapa.

En marzo del año anterior, el CIV indicó que la construcción del distribuidor vial de la Avenida Petapa había sido suspendida debido a que se rescindió el contrato con la empresa Cebco, que también está a cargo de los trabajos del paso a desnivel de la calzada Roosevelt, por incumplimiento del contrato.