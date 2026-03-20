Paso a desnivel de la Petapa sumaría otros 303 días para concluir, pese a más de tres años de atraso

El paso a desnivel de la avenida Petapa necesitaría al menos 303 días más para concluirse, pese a acumular ya tres años y medio de retrasos desde su inicio en septiembre del 2022 y seguir inconcluso en el 2026.

La construcción quedó suspendida en medio de un proceso legal que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), en un contexto de problemas contractuales y un amparo que frenó su avance. Este fue resuelto en septiembre del 2025 con la orden de retomar los trabajos; sin embargo, la reactivación apenas empieza, según autoridades a cargo de la obra.

La discusión sobre el incumplimiento del viaducto volvió a la mesa en una citación este jueves 19 de marzo, en la cual también se abordó el caso del paso elevado de la calzada Roosevelt, adjudicado a la misma empresa, Cebco, S. A., que igualmente presenta atrasos.

El viaducto de la avenida Petapa tiene un avance físico del 40% y se encuentra en una fase inicial de reactivación después del entrampamiento legal. Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) señalan posibles incumplimientos de deberes, mientras el Fondo Social de Solidaridad (FSS) asegura que ya interpuso dos denuncias penales, una de las cuales fue desestimada.

Fondo Social responde en citación

La obra permaneció detenida por el amparo durante aproximadamente un año, hasta que en septiembre del 2025 la CC ordenó retomar su construcción.

Los diputados reprocharon que la resolución exigía reanudar los trabajos de forma inmediata; sin embargo, señalaron que no había avances visibles en el lugar, lo que derivó en cuestionamientos sobre los plazos.

El FSS presentó un cronograma que incluye desde la entrega de informes técnicos hasta la eventual contratación para retomar la obra. No obstante, aclaró que se trata de una planificación estimada y no de un reporte de avances ejecutados.

En total, las fases contempladas sumarían 303 días hábiles. Esto elevó el tono de la discusión. El coordinador ejecutivo del FSS, Antonio Erazo —nombrado recientemente en diciembre del 2025—, indicó que, aunque se trata de una proyección, buscarán agilizar los procesos “para cumplirlo en menor tiempo”.

Sobre las acciones posteriores al fallo constitucional, el FSS explicó que la empresa supervisora subcontratada detectó posibles daños en el acero, lo que requería análisis para establecer montos que debían deducirse a la constructora. Sin embargo, el informe presentado tenía inconsistencias y carecía de firma, por lo que fue considerado inválido, hecho que retrasó el proceso.

Debido a estas irregularidades, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda indicaron que se inició la rescisión del contrato con la supervisora Novarc, S. A.

Además, este 19 de marzo se conformaría la comisión receptora y liquidadora, encargada de recibir la obra en su estado actual, verificar avances físicos y financieros, establecer incumplimientos y cerrar el contrato vigente, paso necesario para dejar el proyecto en condiciones legales para su reactivación.

Ante lo expuesto, el diputado Orlando Blanco cuestionó la falta de acciones previas. “Desde mayo del 2024 a octubre del 2025, ¿por qué no hay ninguna acción legal de parte del Fondo Social de Solidaridad contra esa empresa irresponsable? Se desapareció un año y medio y luego aparece... ¿por qué no hay ninguna acción legal por abandono?”, cuestionó Blanco.

“La empresa se desapareció 18 meses y luego le dan otro pase, le dicen: ‘venga, pase adelante, siéntese...’, pero ¿por qué no hay ninguna denuncia?”, agregó.

El diputado Jairo Flores también cuestionó la gestión del proyecto. “Si bien cumplen este cronograma, será un año más. Pero sumemos que, como la empresa supervisora no había enviado nada, aquí está demostrado que no habían enviado nada”, declaró.

También se cuestionó la falta de denuncias contra la constructora Cebco. El FSS indicó que una primera denuncia fue desestimada y que acudieron posteriormente a la PGN, sin detallar más acerca del proceso. La segunda, añadieron, sigue en trámite y ha requerido más información, lo que —según diputados— evidencia que hay más dudas sobre atrasos administrativos que ponen en duda la ejecución del proyecto.

“Es un incumplimiento de deberes de todas las autoridades; les dieron larga y larga al asunto, y aquí no hay denuncias contra la empresa supervisora ni la constructora”, alegó Flores.

Los congresistas reiteraron que la constructora debería ser suspendida como contratista del Estado.

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Paso a desnivel de la Roosevelt

El caso de la Roosevelt también fue abordado. En este proyecto participó como supervisora la constructora D&D Ramírez Hernández, cuyo propietario, José Elías Ramírez —excandidato a alcalde—, fue ultimado en Parramos en noviembre del 2025.

Esta obra también estuvo detenida casi un año debido al reemplazo de la supervisora y otro amparo, lo que obligó al FSS a designar un supervisor temporal hasta abril del 2025, cuando se retomaron los trabajos.

Imágenes de los trabajos el 7 de marzo último en el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt, con avances en rampas que el Fondo Social de Solidaridad compartió en su cuenta de "X". (Foto Prensa Libre: FSS)

Actualmente, el viaducto de la Roosevelt registra un avance documentado del 77.28% y cerca del 93% físico, según autoridades.

La obra tenía como fecha de entrega el 22 de diciembre; sin embargo, al 19 de marzo del 2026 acumula sanciones por aproximadamente Q1 millón y medio, las cuales podrían incrementarse conforme a la ley.

Postura de la constructora

En una nota previa, la empresa Cebco indicó que no prevé interponer acciones legales por las sanciones y que mantiene la vía administrativa con el Ministerio de Comunicaciones para concluir el proyecto.

Según la constructora, la prioridad es finalizar la obra, que reporta un avance cercano al 95%, pendiente de asfalto y ajustes finales, por lo que podría entregarse si no surgen nuevos contratiempos.

También señaló que el proyecto sufrió interrupciones desde el 2023 por falta de fondos y por problemas con la supervisión, cuya designación —indicó— dependía del CIV. Añadió que la empresa supervisora dejó de presentarse en algún momento sin explicación, lo que incidió en los retrasos.

Pese a ello, Cebco afirmó que se encuentra en la fase final y que busca cumplir con el contrato vigente.

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