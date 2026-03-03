Juzgado aplaza por segunda vez audiencia de exministro Javier Maldonado

El exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, se presentó este martes 3 de marzo al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal para una audiencia de primera declaración; sin embargo, esta se aplazó por segunda ocasión.

Según informó el exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei, el caso se deriva del nombramiento del director de Provial en el 2021.

El Ministerio Público señala que no se cumplió con los requisitos estipulados en el manual de puestos. El exministro indicó que el manual en el que se basó la investigación es del 2019; sin embargo, la contratación se habría efectuado con base en un nuevo manual del 2021.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señala a Maldonado por los delitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.

La audiencia de primera declaración se reprogramó para el 25 de mayo. En esa oportunidad se podrán conocer detalles sobre el hecho señalado contra el exfuncionario.

Maldonado señaló que no se trata de un caso de corrupción ni de algún proyecto, sino de un asunto administrativo.

