¿Quién es Norma Zea, la nueva ministra de Comunicaciones?

El Gobierno de Guatemala confirmó este 28 de noviembre la salida de Miguel Ángel Díaz Bobadilla del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); en medio de una semana en la que se había filtrado la separación del cargo, lo que el Ejecutivo negó en distintas consultas efectuadas.

El despacho del CIV queda a cargo de Norma Lissette Zea Osorio, una ingeniera que se incorporó a la cartera en la última semana de agosto pasado, como viceministra de Infraestructura.

En su hoja de vida, presentada cuando asumió el cargo, se menciona que es ingeniera civil egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y que, hasta agosto, tenía cerrado el pénsum de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil.

Se señala que la nueva ministra tiene experiencia y trayectoria en supervisión, planificación y asesoría técnica de proyectos de infraestructura vial.

También se resalta su experiencia en gestión de concesiones, obras de desarrollo municipal y alianzas público-privadas.

Explican que ha ejercido liderazgo en la coordinación y ejecución de proyectos estratégicos nacionales.

Destacan, entre estos, planes de movilidad y programas de mantenimiento de la red de infraestructura vial.

De acuerdo con la comunicación oficial, Zea llega al despacho ministerial del CIV para “continuar impulsando el desarrollo de la infraestructura vial y el plan de gobierno orientado a brindar a la población carreteras y caminos seguros”.

Antes de incorporarse a la cartera de Comunicaciones, Zea fue asesora de la Secretaría Privada de la Presidencia en gestión estratégica, revisión, análisis y monitoreo de los planes o actividades requeridas en esa dependencia.

La ahora ministra también obtuvo contratos en el CIV entre el 2010 y el 2025, para ofrecer sus servicios técnicos y profesionales.

Según Guatecompras, entre el 2 de enero y el 30 de abril del 2025, Zea prestó servicios en la Secretaría Privada de la Presidencia, en el renglón 029, por más de Q80 mil.

En 2024 tuvo un contrato por Q225 mil 931.03, en el englón presupuestario 029, para dar apoyo al despacho superior de la mencionada secretaría. Laboró del 5 de febrero del 2024 al 31 de diciembre de ese mismo año.

En 2023 la ministra obtuvo dos contratos con el CIV por servicios técnicos y profesionales individuales por más de Q200 mil.

Uno fue del 3 de enero al 30 de junio de ese año, por Q100 mil 903.23 y el otro del 4 de julio al 31 de diciembre del 2023, por Q100 mil 354.84