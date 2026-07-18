Comisión de postulación para contralor: eligen a representantes del CCEE y surgen señalamientos de vínculos con Walter Mazariegos

La integración de la comisión de postulación para contralor General de Cuentas avanzó este viernes 17 de julio con la elección de los dos representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE).

Fuentes aseguran que uno de los electos podría asegurar un voto a favor de Walter Mazariegos, rector de la Usac.

De las cinco planillas que participaron en la elección del CCEE, las planillas 1 y 2 obtuvieron fueron las más votadas, y con ello, cada una logró un puesto en la comisión de postulación.

La planilla 2, Grupo Profesionales Unidos, obtuvo 355 votos y aseguró la elección de Wilberto Rojas. La planilla 1, Crecimiento Profesional de Auditores (CPA), alcanzó 242 sufragios, con los que Alexander Sac también resultó electo.

Con la elección del CCEE, la comisión tiene 16 de 27 comisionados llamados para la selección de seis candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), fue electo por el Foro de Rectores como presidente de la comisión; mientras que 13 universidades mantienen a sus respectivos decanos de las facultades de ciencias económicas.

La elección estuvo acompañada de propaganda a inmediaciones de los centros de votación. Fotografía: Prensa Libre.

La elección de otros 11 comisionados, en representación del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), está prevista para el próximo 6 de agosto.

Planilla 1 y USAC

Fuentes cercanas al proceso de renovación de la CGC, informaron que la planilla 1 está fuertemente relacionada con actores políticos, como Walter Mazariegos, rector de la USAC.

El rector de la única universidad pública del país estaría buscando tener un espacio de incidencia en la elección de contralor, según fuentes de ese entorno. Mazariegos asumió el pasado 8 de abril un segundo mandato entre cuestionamientos por acciones fraudulentas para permanecer en el cargo.

La Contraloría no le ha extendido finiquito a Mazariegos a partir de hallazgos administrativos por la falta de renovación de puestos en el Consejo Superior Universitario. La CGC tiene a su cargo la entrega la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, un requisito indispensables para la inscripción de candidatos para en elecciones generales del 2027.

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Resultados de la elección de 2 representantes del CCEE para la comisión de postulación de contralor.#ElecciónContralor2026#LaContraloríaImporta pic.twitter.com/YF1qC69kTl — Guatemala Visible (@guatevisible) July 18, 2026

“Walter Mazariegos en lo largo de las elecciones de segundo grado ha estado muy activo, participó en la postuladora de Tribunal Supremo Electoral y designó magistrados de la Corte de Constitucionalidad, él sabe bien el papel que tiene como USAC”, dijo Pablo Alejandro Solórzano, analista de Alianza por las Reformas.

En esta alianza, presuntamente encabezada por Mazariegos, estaría Nora Segura, excontralora General de Cuentas, quien estaría buscando apoyo para volver a dirigir la CGC.

También se menciona al diputado de Quezaltenango, Duay Martínez, quien fue reelecto en el Congreso por el partido Vamos, pero quien ya se habría desmarcado de este partido político ante su aparente debilitamiento.

El diputado Martínez respondió esta semana que no integra una alianza, que no interfiere en el proceso, y recordó que él, y los diputados, solo intervienen cuando les corresponde hacer la elección del Contralor en el pleno del Congreso.

Pero el analista Solórzano, considera vital que exista fiscalización y transparencia, ya que un comisionado vinculado a Mazariegos, lejos de fortalecer el proceso, lo debilita.

“Se deben de contrarrestar las acciones (del rector) considerando que tiene un cargo de forma ilegitima, sin contar con los requisitos que exige la ley, por lo tanto, es indispensable llamar al otro colegio y a los decanos de ciencias económicas, que entiendan el rol que van a tener, su papel es fundamental”, indicó.

Mientras el ganador de la planilla 2 es relacionado con trabajadores de la actual CGC, entidad que denunció a Mazariegos ante el Ministerio Público (MP) y que lo mantiene sin finiquito.

Se trató de conseguir comunicación con los dos comisionados electos, se consultó con autoridades del CCEE, quienes informaron que a inicios de la próxima semana proporcionarían enlaces de comunicación con los ganadores.

Poca transparencia

Por su parte la organización Guatemala Visible, que acompañó el evento de elecciones del CCEE, dijo que observó poca transparencia de parte del colegio profesional.

“Lamentablemente el CCEE mantuvo cierta discrecionalidad y reserva en el manejo de la información, hasta ayer nunca hicieron publica la información de las planillas ni de los candidatos inscritos”, explicó Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

El experto indicó que apenas el día de la elección el CCEE confirmó la cantidad de planillas y la identidad de los candidatos; junto a un conteo de votos que no fue público.

Pero esta forma poco transparente en la elección parece estar haciendo eco en el CPA, colegio que en la primera semana de agosto tiene que elegir a los 11 comisionados restantes.

El CCEE no tuvo un canal fluido de comunicación, según observadores. Fotografía: Prensa Libre.

“Lamentablemente el CPA mantiene similitudes con el CCEE con el manejo de la información. Las nóminas se recibieron el 7 de julio, pero al 18 de julio no hemos visto nada de información de las planillas o los candidatos”, señaló.

De manera extraoficial, algunas fuentes cercanas al proceso, informan que son cerca de 11 las planillas que recibió el CPA, pero se desconoce la cantidad total de candidatos y sus identidades.

“Nosotros como organización hemos hecho contactos por mensajes, cartas, llamadas telefónicos, pero no hemos obtenido respuesta de este colegio, pero creemos que todavía están a tiempo de hacer un proceso más transparente”, remarcó Lorenzo.

Toda vez estén electos todos los comisionados el Congreso deberá de llamarlos para rendir juramento, luego de eso, el presidente de la comisión tiene libertad para convocar, en el momento que considere adecuado, a la primera sesión de trabajo para la renovación de la CGC.