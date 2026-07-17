Propaganda marca la elección de los dos comisionados del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas para la postuladora a CGC

La elección de dos comisionados para la postuladora a contralor General de Cuentas, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), quedó marcada por propaganda afuera del principal centro de votación, que riñe con una prohibición del evento.

Al menos cuatro de cinco planillas en contienda por los dos puestos para la futura postuladora realizaron la entrega de obsequios y alimentos afuera del edificio de Colegios Profesionales, en la zona 15 capitalina.

Esa propaganda quedó documentada por los medios de comunicación y la organización fiscalizadora Guatemala Visible, que realiza monitoreos en todos los procesos de elección de segundo grado.

El CCEE fue llamado a elecciones luego de que el pleno del Congreso convocó a la postuladora que tendrá como tarea seleccionar a los mejores profesionales para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) y hacer una lista de seis candidatos.

Esta comisión estará presidida por el padre Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar, que fue electo de manera unánime por el Foro de Rectores, al reunir a 13 de 17 universidades.

También participan 13 decanos de las facultades de ciencias económicas, entre ellas las dos universidades de más reciente creación, la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana.

Los egresados aglutinados en dos colegios profesionales tienen 13 puestos para comisionados, asignando dos puestos al CCEE por ser el que tiene menos inscritos; mientras que al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA) le corresponden 11 puestos, que serán votados el 6 de agosto.

Práctica recurrente

Para Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible, es común que la entrega de regalos acompañe las elecciones gremiales, con el afán de incidir a último minuto en la intención de voto de los profesionales.

“La propia convocatoria advierte de prohibiciones de propaganda en los centros de votación”, explicó Lorenzo, mientras se ha documentado que las planillas 1, 2, 4 y 5 han recurrido dichas prácticas.

En las elecciones del 2022 el CCEE recibió 845 votantes. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

“La propaganda es parte de las estrategias de campaña, pero sí es cierto que hay que tener cuidado en la justa medida de distribuir alimentos o bebidas alcohólicas, que es algo que hemos visto en otras elecciones, no precisamente en esta”, indicó.

Para el analista, esta práctica que se ha vuelto común en las elecciones gremiales debería invitar a los distintos colegios profesionales a verificar sus reglamentos internos.

“No hay necesidad de dar obsequios que comprometa el voto de algún agremiado, pero una vez más el llamado a los colegios es que revisen sus reglamentos de elecciones para fortalecer los controles en todos los procesos”, indicó.

CCEE se desmarca

Al ser consultado el Tribunal Electoral del CCEE sobre la propaganda, que quedó prohibida en la convocatoria a elecciones, autoridades del colegio explicaron que no existe violación a la norma, porque no se está dando adentro del centro de votación.

“Nuestro reglamento prohíbe la publicidad dentro del recinto de votación, ya afuera, en la calle, sí pueden. La prohibición solo es dentro del recinto donde es el centro de votación”, dijo Elmer Ruano, presidente del Tribunal Electoral del CCEE.

Añadió que ese tipo de acciones deberán ser aclaradas por cada organización gremial, desmarcando al CCEE. “Nuestros eventos han sido los más transparentes y limpios posible, ya afuera nosotros no tenemos el control, acá adentro se les da una refacción, pero en la parte de afuera cada organización debe responder por sus actividades”.

El colegio explicó que toda vez concluyan la elección esperan hacer públicos los resultados, emitir las actas y notificar lo más pronto posible al Congreso, que solo quedaría pendiente de las futuras elecciones del CPA para convocar y juramentar a los electos.