Colegio de Economistas elegirá entre cinco planillas a sus dos representantes en la postuladora para contralor

Esta semana se definirán tres de los 27 puestos en la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas, un proceso que, según organizaciones consultadas por Prensa Libre, mantiene activos a líderes gremiales y operadores políticos que buscan ocupar esos espacios de poder.

Este 15 de julio, uno de los rectores que integran el Foro de Rectores será electo presidente de la comisión de postulación. A quien resulte electo le corresponderá coordinar las convocatorias a las sesiones de trabajo y podrá proponer la sede donde se desarrollará el proceso.

El viernes 17 de julio el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) elegirá a otros dos integrantes de la comisión, cargos por los que compiten cinco planillas.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) tendrá un papel protagónico en las elecciones generales del 2027 debido a que emite la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos -conocida como finiquito-, requisito indispensalbe para la inscripción de candidatos.

La ley establece que la Comisión de Postulación se integra por 27 miembros: 13 decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría, un presidente electo por el Foro de Rectores y 13 representantes gremiales, de los cuales dos corresponden al CCEE y 11 al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CCPAG).

Debido a la importancia que tendrá la contraloría, organizaciones gremiales con el apoyo de operadores y líderes políticos, buscan acaparar la mayor cantidad de votos de los colegios profesionales, según distintas organizaciones fiscalizadoras.

A pesar de que el CCEE tan tiene dos puestos para comisionados, son cinco las planillas inscritas para contienda del viernes, lo que confirma el interés en torno al proceso, opina Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia.

“Esto quiere decir que hay mucho dinero para financiar las campañas de cada planilla, como siempre, no se sabe quiénes están dando el aporte”, comentó.

Los candidatos

Las organizaciones fiscalizadoras no recibieron la información del colegio profesional al concluir la inscripción de planillas, como suele ser común en este tipo de elecciones.

Los datos se obtuvieron mediante el monitoreo de las redes sociales de los cinco movimientos gremiales, en las que se identificó a los dos candidatos a comisionados de cada uno.

Planilla 1: Crecimiento Profesional de Auditores (CPA), con Greis Monzón y Alexander Sac

Planilla 2: Grupo de Profesionales Unidos, con Wilberto Rojas y Gladys Morales

Planilla 3: Unidad Profesional (UP), con José María Fajardo y Otto Gómez

Planilla 4: Integridad y Desarrollo (ID), con Pedro García y Arturo Morales

Planilla 5: Confianza Profesional (CP), con Nancy Romero y Marvin Siquim

Fuentes confiables, que prefieren no ser citadas, identifican a algunos operadores y potenciales candidatos vinculados con cada una de las planillas que esperan reunir la mayor cantidad de votos.

La planilla 1, CPA, es vinculada con Walter Mazariegos, rector de la Usac; Duay Martínez, diputado por Quetzaltenango electo por Vamos; y Nora Segura, excontralora general de Cuentas.

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El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresa (CCEE), elegirá a dos representantes para la comisión de postulación de contralor general de cuentas.



👤 Te compartimos las planillas… pic.twitter.com/m7B9S0qu3C — Guatemala Visible (@guatevisible) July 10, 2026

Las fuentes consultadas también vinculan la planilla 2, Grupo de Profesionales Unidos, con trabajadores de la Contraloría General de Cuentas (CGC); la planilla 3, Unidad Profesional (UP), con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); la planilla 4, Integridad y Desarrollo (ID), con Carlos Mencos, excontralor general de Cuentas y exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y la planilla 5, con excolaboradores de la CGC.

Cuotas de poder

A criterio de Ibarra, los líderes gremiales y operadores políticos buscarán asegurarse espacios por lo que estarían dispuestos a conceder financiamientoa sus candidatos predilectos.

“Hemos escuchado que se está alentando la participación del rector Walter Mazariegos y sus aliados como el empresario Gustavo Alejos y el diputado Duay Martínez que fue electo por el partido Vamos. También se menciona al diputado Allan Rodríguez”, dijo.

El diputado Duay Martínez, representante de Quetzaltenango, negó tener alguna incidencia en el proceso de elección de comisionados. Aseguró que no participa en esta etapa y recordó que, por su calidad de diputado, intervendrá únicamente cuando el Congreso reciba la nómina de seis candidatos, mientras que el proceso actual corresponde a los grupos gremiales de los colegios profesionales.

Guatemala Visible no ha logrado identificar vínculos directos entre las planillas y posibles operadores. Además, remarcó que ha sido complejo obtener información sobre los candidatos inscritos por parte del propio colegio.

La elección final del Contralor General de Cuentas se define en el pleno del Congreso. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

“Resulta indispensable determinar si existen estructuras u operadores con capacidad de incidir en la elección. Más que anticipar conclusiones, nuestro interés es observar quiénes resultan electos y cómo se configura finalmente la representación dentro de la comisión de postulación”, apuntan.

Aunque no exista un señalamiento individualizado, Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, asegura que existe interés de grupos de la política en lograr una cooptación de la CGC.

“Desafortunadamente, el resultado es incierto para la próxima Comisión de Postulación. Existen evidencias de que los diputados y grupos gremiales, así como un bloque afín a Walter Mazariegos en las universidades, tendrían interés directo en ‘controlar al contralor’ y, con ello, la ejecución presupuestaria de un sinfín de instituciones y la posibilidad de vetar candidaturas para 2027”, dijo.

El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CCPAG) elegirá el próximo 6 de agosto a 11 comisionados. Hasta ahora no existe un listado oficial de las planillas inscritas.

Definirán presidencia

Fidel Reyes Lee, actual presidente del Foro de Rectores, se comprometió a realizar una elección pública este 15 de julio y aseguró que los medios de comunicación y las organizaciones podrán presenciar la votación de los académicos.

Los 17 rectores de las universidades del país deberán elegir al presidente de la Comisión de Postulación. De ellos, únicamente Reyes Lee no podrá optar al cargo por ser diputado en funciones, electo por el partido Bienestar Nacional (Bien).

Los rectores acordaron el proceso de elección el pasado viernes. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

La semana pasada, el Foro de Rectores acordó que la elección fuera mediante votación nominal, mecanismo por el cual los rectores podrán proponer a su candidato y, si este acepta la postulación, será sometido a votación.

Hace algunas semanas, fuentes consultadas por Prensa Libre señalaban que Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (Usac), buscaría la presidencia de la comisión. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aseguran que los consensos ahora apuntan hacia otro académico.

Una situación similar ocurrió durante la integración de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando, a última hora, la mayoría de rectores rompió los consensos y eligió a un rector que posteriormente se plegó al bloque afín a Mazariegos durante las votaciones.

Se desmarcan

Por medio de un video difundido en las redes sociales de la Usac, el rector Walter Mazariegos aseguró que únicamente acudirá a votar en la elección del presidente de la Comisión de Postulación, lo que dejaría de lado una eventual intención de buscar ese cargo.

“El 10 de julio se reunieron los rectores y se tocó el tema. En el caso de la Usac, fuimos convocados por el Congreso de la República para elegir al presidente de esta comisión. Vamos a estar el 15 de julio y, en el caso de la San Carlos, vamos a asistir únicamente a votar”, refirió Mazariegos.

Según Mazariegos, existen tres rectores interesados en el cargo. Uno de ellos, incluso, habría manifestado su intención durante la pasada reunión del Foro de Rectores.