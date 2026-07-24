Covial rehabilita el 12.6% de la red vial centroamericana

La recuperación de la red vial y la reactivación de varios proyectos carreteros, así como de infraestructura, ha sido priorizada por el Organismo Ejecutivo durante el presente año, luego de casi dos años y medio en los que el Gobierno no había desarrollado proyectos ni planes para el mejoramiento de carreteras, situación que ha sido cuestionada por distintos sectores productivos, así como por diputados en el Congreso que fiscalizan los avances.

Durante el 2026, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha contratado varios proyectos de recuperación vial en distintos puntos del país, los cuales, según el último reporte de la cartera correspondiente a julio, presentan avances en su ejecución.

De acuerdo con la información proporcionada por la cartera de Comunicaciones, actualmente se ejecutan 14 proyectos estratégicos, que fueron contratados principalmente en rutas centroamericanas, bajo la modalidad especial de licitación por emergencias prevista en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Según indicó el CIV, de esos 14 proyectos que actualmente están en ejecución, 10 están a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y se enfocan en la rehabilitación de tramos que, en conjunto, suman 271 kilómetros de intervención, equivalente a un 12.6% de las rutas centroamericanas en el territorio nacional.

El CIV también explicó que los cuatro proyectos restantes están a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC) y consisten, principalmente, en el diseño, construcción y rehabilitación de puentes en distintos puntos del país.

Proyectos en ejecución

Los proyectos a cargo de Covial se tratan de rehabilitaciones en distintos puntos considerados como "estratégicos" por la cartera en las rutas centroamericanas.

Los trabajos se realizan en la CA-01 Oriente, desvío a Fraijanes-Pueblo Nuevo Viñas; CA-02 Oriente, desvío Chiquimulilla-desvío Las Lisas; CA-01 Occidente, Pologuá, Totonicapán-Quiquival, Quetzaltenango; CA-02 Oriente, puente El Jobo, Taxisco-desvío Chiquimulilla; CA-01 Occidente, Estancia de la Virgen, El Progreso-bifurcación RN-09 Norte; CA-14, desvío Chagüite-Niño Perdido, Baja Verapaz; CA-02 Occidente, Escuintla-desvío Siquinalá; CA-10, bifurcación Chiquimula-Quezaltepeque; y CA-09 Norte, Río Hondo-Gualán, Zacapa.

Según el Ministerio de Comunicaciones, los trabajos que se han realizado hasta el 20 de julio son de bacheo, fresado, colocación de material geosintético, mezcla asfáltica modificada y colocación de pavimento de concreto asfáltico. En cuanto al avance de las obras, se estima que estas han alcanzado entre el 40% y el 50%, y se prevé que puedan concluir antes de que finalice el presente año, según las proyecciones del CIV.

En cuanto a los proyectos que ejecuta la DGC, están encaminados principalmente a cuatro puentes: rehabilitación del puente Río Dulce, en el kilómetro 274 de la ruta CA-13; construcción del puente Moca, kilómetro 132 de la ruta CA-02 Occidente; construcción del puente Santa Bárbara, kilómetro 139.91 de la ruta CA-14; y construcción del puente Las Pericas, kilómetro 95.15, también en la CA-14.

Con los 10 proyectos a cargo de Covial se rehabilitarán 271.39 kilómetros de la red vial del país. Mientras que con la construcción y rehabilitación de estos cuatro puentes se abarcará una longitud de mil 45 metros, precisó el Ministerio de Comunicaciones.

Avance lento y sin mayor alcance

A criterio de Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es positivo que el CIV realice los esfuerzos necesarios para recuperar la red vial del país. No obstante, considera que el avance es lento, principalmente por el atraso en las contrataciones, tanto de emergencia como de mantenimiento.

Mendoza destacó que la "clave" para acelerar las obras radica en agilizar los procesos burocráticos de contratación, mantener los pagos al día y esperar que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) pueda asumir el control de los proyectos contratados al amparo de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en el mediano plazo, con la finalidad de planificar y ejecutar proyectos de forma más eficiente.

Según el experto, aunque los proyectos ya están en ejecución, no existe certeza sobre su avance físico, ya que la cartera de Comunicaciones no ha proporcionado información fehaciente, por lo que únicamente puede hacerse una estimación con base en el tiempo transcurrido.

"Los contratos estuvieron realmente vigentes a partir de mayo y llevarían en términos reales dos meses de ejecución. Todos los contratos fueron hechos en promedio de nueve meses de duración, aunque la mayoría están más en ocho meses plazo. Esto significaría, si lo hacemos de manera lineal, un 25% de avance del plazo contractual", comentó.

Un aspecto que destacó es que los 271.39 kilómetros que se rehabilitarán mediante estos proyectos a cargo de Covial representan un porcentaje muy bajo del total de la red vial que necesita atención a nivel nacional.

"Son 271 kilómetros de carretera los que incluyen estos 10 contratos. La red vial centroamericana son 2 mil 148 kilómetros; estaríamos hablando de que el porcentaje que se está atendiendo es relativamente bajo, por el orden del 12.6% de toda la red vial centroamericana", afirmó Mendoza.

En cuanto a los puentes, consideró que la rehabilitación y construcción de cuatro puentes, que totalizan mil 45 metros, es insuficiente frente a la necesidad identificada de que, al menos, 30 puentes en todo el país requieren atención inmediata para que puedan continuar operando de manera efectiva.

Para el 2026, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) cuenta con un presupuesto de más de Q2 mil 210 millones, destinado al mantenimiento de la red vial nacional, del cual únicamente se había ejecutado el 24.22% al 30 de junio, según el último informe de Fundesa, aseguró Delfino Mendoza.