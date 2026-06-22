Unidades del CIV con proyección social muestran baja ejecución al cierre del primer semestre

A pocos días de que finalice el primer semestre del 2026 varias unidades del Ministerio de Comunicaciones con proyección social muestran bajos ritmos de ejecución.

Para el presente año, la cartera de Comunicaciones cuenta con un presupuesto vigente que asciende a más de Q7 mil 656 millones, de los cuales, hasta el 19 de junio, había ejecutado únicamente Q1 mil 758 millones 264 mil 236.15, equivalente al 22.96%.

La ejecución presupuestaria se centra en unidades como la Dirección General de Caminos y la Unidad de Conservación Vial (Covial), que son las encargadas de la construcción de nuevas carreteras y del mantenimiento de la red vial, respectivamente.

La Dirección General de Caminos ha ejecutado Q553 millones, equivalente al 30% de su presupuesto asignado, que asciende a más de Q1 mil 784 millones. Mientras que Covial ha ejecutado Q635 millones, equivalente al 20% de un presupuesto que asciende a más de Q3 mil 123.8 millones.

Otras unidades según datos del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas Públicas (Sicoin) muestran bajos niveles de ejecución.

Unidades enfocadas en vivienda y desarrollo social

La Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular (Udevipo), encargada de brindar certeza jurídica a través del otorgamiento de títulos de propiedad para familias de escasos recursos que habitan en áreas como asentamientos, cuenta para el presente año con un presupuesto de Q46.3 millones, de los cuales apenas ha ejecutado el 17.67%, lo que equivale a más de Q8 millones 181 mil.

El Fondo para la Vivienda (Fopavi), cuya finalidad es facilitar el acceso a subsidios directos para que las familias en situación de pobreza y pobreza extrema tengan recursos para construir, adquirir o mejorar sus viviendas, cuenta con un presupuesto de Q742 millones. Sin embargo, solamente ha ejecutado el 8.31% de los fondos asignados, lo que equivale a más de Q61 millones 660 mil.

El Fondo Social de Solidaridad (FSS), encargado del financiamiento y ejecución de programas y obras de infraestructura para mejorar el desarrollo económico y social del país, cuenta con un presupuesto de Q906 millones, de los cuales solamente ha ejecutado el 7.34%, equivalente a más de Q66 millones 499 mil.

Según el informe, el gasto de inversión es el que representa el mayor reto para el CIV, debido a que las unidades citadas tienen cifras sumamente bajas. Incluso la Unidad de Caminos que es la que cuenta con un mayor porcentaje de inversión, podría verse comprometida al finalizar el 2026, por lo que a criterio de diputados y analistas, es necesario "mejorar los niveles de ejecución" en el Ministerio de Comunicaciones, ya que los fondos no ejecutados son devueltos al fondo común al concluir el año.

Disparidad entre funcionamiento e inversión

A criterio del diputado Orlando Blanco, del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), quien ha dado seguimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, el principal problema es la subejecución del gasto en las principales unidades ejecutoras de la cartera, ya que entidades como Fopavi, el Fondo Social de Solidaridad y Covial muestran cifras sumamente bajas en cuanto a la ejecución de sus recursos.

“Cuando uno ve donde esta esa subejecución pues uno la ve en las unidades más importantes del ministerio. Covial tiene para este año sin ejecutar más de Q2 mil 488 millones. Caminos más de Q1 mil 231 millones. El Fondo Social de Solidaridad, no ha ejecutado más del 92% de su presupuesto y tiene sin ejecutar más de Q840 millones. Fopavi no ha ejecutado casi el 92% de su presupuesto y tiene 680 millones sin ejecutar. La Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), no ha ejecutado alrededor del 85% del presupuesto que tiene para este año y tiene Q385 millones asignados”, asegura el congresista.

Blanco indica que, en total, el Ministerio de Comunicaciones no ha ejecutado más de Q5 mil 900 millones de su presupuesto asignado para el presente año, lo que pone cuesta arriba el panorama de ejecución de la cartera para el segundo semestre, período en el que debería alcanzar el 50% o acercarse a dicho porcentaje al concluir los primeros seis meses del 2026.

Misma dinámica de ejecución

Cristhians Castillo, analista del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera “intolerable” que el Ministerio de Comunicaciones continúe con la misma dinámica de años anteriores en cuanto a la baja ejecución de los recursos destinados tanto a infraestructura vial como a vivienda y bienestar de la ciudadanía.

“Es intolerable que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, siga en la misma dinámica de la baja ejecución de los recursos. Todo el tema de la política social ha sido abandonado desafortunadamente por la administración del presidente Bernardo Arévalo”, afirma el experto.

Castillo también considera que el Ejecutivo debe buscar los mecanismos necesarios para agilizar y hacer mucho más eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios con los que cuenta para este año.

“El gabinete en su conjunto debe ser mucho más efectivo a la hora de ejecutar los recursos, porque hay que decirlo también, tienen suficientes recursos para atender las necesidades de la población”, asegura Castillo.