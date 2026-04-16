Mantenimiento domina proyectos de infraestructura prioritaria por Q1 mil 200 millones

Varios proyectos de mantenimiento, supervisión y rehabilitación de rutas, regulados por la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, fueron adjudicados en marzo pasado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de varias de sus unidades ejecutoras, según datos publicados en el portal Guatecompras.

Según la información, nueve proyectos son mantenimiento y ocho de supervisión de esos trabajos, ambos a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). También se adjudicó la rehabilitación del puente vehicular Río Dulce, en la ruta CA-13, en Livingston, Izabal, así como la supervisión técnica, administrativa y ambiental para dicha rehabilitación; ambos proyectos están a cargo de la Unidad de Compras de la Dirección General de Caminos (DGC).

En total, por los trabajos de mantenimiento en las principales rutas del país se erogarán más de Q1 mil 95 millones, con contratos que oscilan entre ocho, nueve y diez meses, con una estimación para su conclusión en octubre, noviembre y diciembre del presente año.

El contrato por mantenimiento más voluminoso asciende a Q. 176.3 millones para intervenir 39.2 kilómetros en la ruta CA-02 Occidente, en Quetzaltenango, mediante un paquete de obras que incluye fresado, colocación de carpeta asfáltica, estabilización, drenajes y señalización durante ocho meses.

En cuanto al monto de los contratos para la supervisión de los proyectos de mantenimiento, asciende a más de Q37 millones. En relación con la rehabilitación del puente vehicular en Río Dulce, Izabal, el monto asciende a Q83 millones, y la supervisión técnica del mismo asciende a Q5 millones exactos. En total son más de Q1 mil 200 millones los que serán invertidos por el CIV en estos proyectos.

Los trabajos de mantenimiento y supervisión se llevarán a cabo en las rutas establecidas en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, como las rutas centroamericanas que atraviesan el país, como la CA-1, CA-2 y CA-9 entre otras.

Según indicó la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, durante la conferencia de prensa del pasado lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, estos proyectos tendrán “prioridad” durante el presente año, con el objetivo de atender las necesidades de la red vial del país.

“Estos proyectos o estas emergencias con la modalidad de la Ley de Infraestructura Vial se han realizado toda la estructuración en el estricto apego a esta ley. Como ya tenemos firma de contratos las empresas que irán, que van a supervisar estos tramos, están en la gestión de la habilitación de la bitácora electrónica con la Contraloría General de Cuentas”, afirmó Zea.

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024) fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala en abril de 2024 y entró en vigencia ese mismo año. Su objetivo es establecer un marco legal integral para planificar, desarrollar, contratar y ejecutar proyectos de infraestructura vial considerados estratégicos para el país, priorizando la conectividad nacional y la competitividad económica, mediante mecanismos especiales de gestión, financiamiento y supervisión que buscan agilizar la construcción y mantenimiento de la red vial.

Dipp debe estar a cargo de proyectos

El exministro de Comunicaciones, Aldo García, afirma que, para dar una respuesta inmediata a las necesidades actuales de la red vial en el país, es necesario que comience a funcionar de forma inmediata la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), teniendo en cuenta el poco tiempo que le resta al actual Gobierno para poder llevar a cabo alguna mejora en la carreteras y rutas nacionales.

“La unidad ejecutora recién formada de proyectos de infraestructura prioritaria - Dipp - es la que debería empezar a accionar a lo largo de este año, haciendo los estudios técnicos y lanzando todas las licitaciones para que, el año entrante, al menos se inicien los proyectos, y como son multianuales el siguiente gobierno podría terminarlos”, afirma García.

Según el exfuncionario, el actual Gobierno "aún tiene tiempo" para que el Ministerio de Comunicaciones pueda llevar a cabo el mantenimiento y bacheo de las principales rutas del país, pero no cuenta con el tiempo suficiente para ejecutar obras nuevas, como carreteras, puentes y otras de mayor envergadura.

“En cuanto a mantenimiento creo que, si les da tiempo, si no para cubrir la totalidad de los kilómetros que se necesitan en el país, al menos pueden hacer una buena labor en lo que va de este año y el siguiente del gobierno”, asegura.

Según Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), al Ejecutivo le queda muy poco tiempo para enmendar la situación de la red vial. Afirma que uno de los aspectos que afecta a la cartera es la lentitud con que se ejecutan los fondos, por lo que es necesario agilizar los procesos por medio del marco normativo relacionado con la infraestructura vial prioritaria en el país.

“Hay que dar pasos concretos para agilizar la ejecución de esos recursos aprovechando el marco normativo de la ley de infraestructura prioritaria que desafortunadamente el Congreso la aprobó con un período diferido de entrada en vigencia, dos años si no mal recuerdo, pero a pesar de eso también hay otros proyectos que avanzan con el tema de las alianzas público-privadas. Esta la institucionalidad, está el marco normativo, hay que fortalecer las capacidades ejecutivas de los ministerios y del sistema de consejos de desarrollo para aprovechar no solo los recursos sino además las herramientas legales que ha aprobado el Congreso de la República”, afirma.

Poca capacidad de respuesta

A criterio del exministro de Comunicaciones, Aldo García, la actual gestión del Ministerio de Comunicaciones ha tenido “poca capacidad” de respuesta ante la situación actual de la red vial, lo que también se ha visto afectado por el continuo cambio de autoridades al frente de la cartera.

“Tan solo el hecho que hayan rotado a más de tres ministros en esta gestión, en menos de dos años, ya le da a uno la sensación de que no ha sido eficiente el Ministerio de Comunicaciones. Esto genera inestabilidad y lentitud en la respuesta a las necesidades de la población”, afirma.

En este sentido también coincide Castillo, quien asegura que el trabajo de la cartera de Comunicaciones se ha visto afectado por el continuo cambio y rotación de ministros desde el inicio de la actual administración de Gobierno.

“Desafortunadamente este ministerio ha sido de los que más rotación de ministros ha tenido y eso ha debilitado su capacidad de ejecución. Creo que hay que tomar decisiones contundentes de a quién se nombra en esa cartera con el objetivo de que, en este año y medio que le resta de gestión, pueda por lo menos atender urgentemente la situación más crítica de la infraestructura vial del país”, asegura.

Castillo también considera que otro aspecto que ha afectado el trabajo de la cartera de Comunicaciones es la priorización de los pagos realizados a obras de arrastre, correspondientes a administraciones anteriores, lo que ha reducido la capacidad de ejecución de los recursos para obras propias de la actual gestión, las cuales tampoco se tienen previstas para este año por parte del Ministerio de Comunicaciones, concluye.