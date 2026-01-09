Ministerio de Comunicaciones enfrenta el 2026 con menos recursos y mayores obstáculos

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) comienza el 2026 con una serie de dificultades que podrían complicar aún más la ejecución de obras y proyectos a cargo de la cartera, principalmente en el aspecto presupuestario, luego de la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del presupuesto aprobado para el presente año, lo que deja vigente el monto de gasto que se ejecutó el año anterior, afirman analistas.

Al anularse la vigencia del presupuesto del 2026, dicha cartera debe utilizar nuevamente el del año pasado, el cual también había sido reducido, recordó Delfino Mendoza, experto en infraestructura vial de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa).

“Al ministerio le rebajaron Q2 mil 600 millones –en 2025–. Eso implica que se quedó por el orden de los Q7 mil 500 millones. Esta cantidad no solo es insuficiente, sino que está pensada para las necesidades del 2025, no para las de ahora”, aseguró.

Según explicó, el primer gran trabajo será llevar a cabo un reajuste presupuestario, cuyo trámite podría tardar todo enero. Además, para destinar fondos a nuevos proyectos, estos deben tener luz verde dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). A esto se suma que para este año se tenía prevista la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), a la cual se le asignó un presupuesto de Q2 mil millones, y que ahora no existe.

Según Mendoza, es muy probable que, para asignar presupuesto a la DIPP, “se lo estén quitando otra vez” al Ministerio de Comunicaciones, dejándolo con menos recursos.

“El ministerio –de Comunicaciones– tiene que resolver este rompecabezas legal y presupuestario rápido, porque si ellos no ejecutan este año, la verdad que se les habrá ido el pedido sin poder ejecutar mayor cosa”, comentó el experto.

Falta de personal capacitado y eliminación de controles

Además de la falta de recursos, persisten fallas estructurales que no han sido resueltas, a pesar del constante relevo de ministros en los últimos dos años, consideró Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quien cree que el mayor desafío de la cartera es la carencia de personal “honesto y capacitado” en todos los niveles.

“Para tomar control del Ministerio de Comunicaciones, se necesitan por lo menos setenta profesionales altamente capacitados, honestos y experimentados. Un solo ministro, por bueno que sea, no puede solo”, asegura Barrientos.

También destaca otro problema que afecta seriamente el desempeño de la cartera, ya que según indica, prevalecen los temas y decisiones políticas sobre los aspectos técnicos.

“Sigue prevaleciendo lo político sobre lo técnico. Las decisiones se toman más por negociaciones políticas que por lo que dicen los expertos, y eso da malos resultados. Por eso, es clave formar una mesa de trabajo multisectorial que valore más lo técnico que lo político y así resolver la situación”, indicó.

Barrientos también fue claro al señalar que uno de los principales errores cometidos por la cartera ha sido eliminar controles con la finalidad de agilizar las obras, lo que considera un error “grave”.

“Ese es un error conceptual y es un error grave. Levantar los controles es casi sinónimo de mala calidad de obras. Desregular no es la solución, es una receta para más corrupción y peores carreteras”, puntualizó.

Se solicitó al Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones la postura sobre las medidas que implementan para ejecutar y priorizar los proyectos este año, así como sobre posibles readecuaciones presupuestarias o solicitudes de ampliación de recursos que se harían al Ministerio de Finanzas (Minfin). Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.