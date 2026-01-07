Gobierno anuncia sanciones a buses y camiones que no tengan limitador de velocidad

Con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito y evitar que más guatemaltecos continúen siendo víctimas de hechos como los ocurridos durante el fin de año en distintas rutas del país, el Ministerio de Comunicaciones anunció que se tomarán una serie de medidas encaminadas a fortalecer la seguridad en el transporte, con especial énfasis en los buses de servicio extraurbano y vehículos de carga pesada.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, detalló durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura las medidas que comenzarán a aplicarse de inmediato, entre ellas la implementación obligatoria del sistema limitador de velocidad para las unidades de transporte y un incremento sustancial en la fiscalización y multas a las empresas que incumplan la normativa.

En este sentido, Suriano indicó que se aplicará la ley vigente desde el 2016 y su reglamento, en vigor desde el 2019, que establece la obligatoriedad del limitador de velocidad para buses y transporte pesado, pero que hasta ahora no se había implementado.

“Hoy, en enero, se inicia el proceso de sanciones a todos aquellos que no tengan el sistema de reductor delimitador de velocidad”, declaró el viceministro.

También aseguró que la situación es preocupante, ya que, de toda la flota de buses extraurbanos, “solo 300 vehículos” cuentan actualmente con el dispositivo para reducir la velocidad. Por ello, se tomarán las medidas pertinentes para garantizar que todos los buses autorizados por la Dirección General de Transporte, (DGT) cuenten con el dispositivo.

En días anteriores el Director de la DGT, Mynor González, afirmó que 21 mil autobuses extraurbanos se encuentran autorizados por la entidad para prestar el servicio.

Suriano hizo énfasis en las consecuencias del incumplimiento de esta norma.

“El no contar con este sistema delimitador de velocidad, sí puede llevar a cancelar las licencias, que es una de las grandes demandas que tiene la población”, aseguró.

Además, indicó que, según los registros, existen más de 100 empresas privadas autorizadas para instalar el sistema, descartando así cualquier posibilidad de que se pretenda crear algún “monopolio” para la instalación de estos dispositivos.

Responsabilidad recae en dueños de las unidades

Otro aspecto importante de la estrategia del Ministerio de Comunicaciones es hacer cumplir la responsabilidad legal de los propietarios de los buses. El reglamento actualizado estipula que, a más tardar en febrero del 2026, cada transportista debe presentar un certificado que acredite el buen estado mecánico de su vehículo.

“La ley es clara en asignarle esa responsabilidad al dueño del vehículo”, recalcó Suriano, quien aseguró que este documento permitirá al Estado “adherirse a las demandas” legales en caso de que un bus sufra un percance sin contar con la revisión técnica al día, trasladando la carga legal directamente al empresario.

El objetivo es que “aquellos que no cumplan la norma, la cumplan o serán sancionados”, aseguró.

Número de multas se duplico en el último año

El funcionario reveló que, como resultado de los operativos de inspección y la coordinación entre la Dirección General de Transporte (DGT), la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) y la Policía Nacional Civil (PNC), el monto recaudado por multas en carretera se duplicó entre el 2024 y el 2025.

“Pasamos de 6 millones a 13 millones. Eso significa que estamos siendo más focalizadores, que está llegando a los inspectores de la DGT, que se están coordinando adecuadamente”, afirmó el funcionario.

Según la cartera de Comunicaciones, estos datos evidencian un cambio radical respecto de la administración anterior, donde –según indicó Suriano– las unidades de transporte “no funcionaban correcta ni transparentemente”.

Mejora en la coordinación de los operativos

Suriano también destacó la mejora en la coordinación interinstitucional para realizar operativos de control en carretera, especialmente en tramos con alto índice de accidentes.

“Esta es una articulación que hemos venido construyendo, trabajando en el ámbito de competencia de cada entidad, pero de forma unificada, un tratamiento conjunto en carretera”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado urgente a la responsabilidad de los transportistas.

“Un llamado a los dueños de autobuses a cumplir la norma, a ser responsables con los vehículos, a ser responsables de a qué piloto le dan el vehículo, porque están transportando lo más importante de Guatemala, que son las personas que somos los guatemaltecos”, indicó.

La efectividad de las medidas dependerá, según admiten las autoridades, de la rigurosidad en su aplicación y de la cooperación del sector del transporte.

Más de 90 personas fallecieron en accidentes en 2025

Según el recuento del 2025 realizado por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el año anterior cerró con un total de 128 accidentes de tránsito relacionados con el transporte de pasajeros en distintas rutas del país.

Los datos también indican que, como resultado de estos hechos, fallecieron 96 personas y 181 resultaron heridas.

Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial

Por medio del Decreto 45-2016 fue creada la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. El objetivo principal de la norma es implementar y controlar aspectos relativos a la regulación de la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros y de carga, con el fin de reducir considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país.

Aunque la ley fue creada en el 2016, su reglamento se implementó tres años después mediante el Acuerdo Gubernativo 38-2019, que establece: