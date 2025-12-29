Bus de Transportes Sinaloa operaba con permiso temporal cuando cayó a un barranco y dejó 16 muertos, confirma la DGT

La Dirección General de Transportes (DGT) aún no tiene conocimiento de las verdaderas causas que provocaron el accidente de un bus de los Transportes Sinaloa ocurrido el pasado 26 de diciembre, en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, que dejado como saldo 16 personas fallecidas y 25 heridas.

El director general de Transportes, Mynor Estuardo González, afirmó durante una reunión este lunes 29 de diciembre en la sede de la DGT con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) que, al parecer, la causa del accidente pudo ser el exceso de velocidad.

No obstante, aseguró que ese extremo no se puede confirmar, ya que la Dirección aún no cuenta con el informe del "Departamento de Accidentología" de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), que, según indicó González, es el ente encargado de efectuar los peritajes para determinar cuáles fueron las causas del percance.

“Yo no tengo todavía el informe del Departamento de Accidentología de Provial, que son ellos el ente técnico de evaluar de manera concreta como sucedió el percance”, aseguró González durante la reunión.

Según el director de la DGT, se espera que a más tardar este martes 30 de diciembre dicha dirección de Provial remita el informe correspondiente sobre las causas en las que ocurrió este accidente.

Operaba con permiso temporal

Durante la reunión, González también aseguró que el bus accidentado tenía licencia autorizada y que estaba debidamente registrado y autorizado para operar. No obstante, indicó que actualmente operaba con un permiso temporal, ya que estaba en trámite de renovación de su licencia de operaciones en la DGT, pues esta tiene una vigencia de 10 años.

“Actualmente esta licencia se encuentra vencida y está en proceso de renovación. Sin embargo, en ese tiempo desde que se renueva la solicitud hasta que se resuelve la renovación en ese lapso se otorga un permiso temporal para que pueda seguir operando en virtud de que ya tiene un derecho adquirido, que es la licencia otorgada. Entonces actualmente el bus se encontraba en este lapso de tiempo, porque no se ha resuelto todavía la renovación de la licencia”, aseguró González.

Durante la reunión con los congresistas, también se informó que tanto el autobús accidentado como otras unidades de transporte extraurbano que circulan en distintas rutas del país no cuentan con un regulador de velocidad que les impida exceder los límites para resguardar a los pasajeros.

Según indicó el director de la DGT, actualmente hay registrados ante la institución 21 mil autobuses extraurbanos que cubren diferentes rutas hacia distintos puntos del país. De esta cifra, únicamente unos mil 500 cuentan con un regulador de velocidad, según los registros de la DGT.

Situación preocupante

A criterio del diputado Jairo Flores, jefe del bloque legislativo, es preocupante que existan irregularidades en la situación en la que se encontraba el autobús accidentado, ya que, a su juicio, “no es debido” que una unidad de transporte extraurbano circule con un permiso temporal y sin las condiciones necesarias para brindar seguridad a los pasajeros.

“Nos dicen que aquí – en la DGT – debe haber un registro de pilotos y no está registrado el piloto. El bus está en una renovación de licencia para operar. No tenía el regulador de velocidad que establece la ley desde el año 2016. Y no han puesto sanciones de ningún tipo. Además, de 21 mil buses registrados, solo mil 500 tienen este regulador de velocidad que es obligatorio y solo hay once inspectores a nivel nacional. Esto es preocupante”, aseguró el parlamentario.

Flores también comentó que darán seguimiento a la situación y a las medidas que implementará la DGT para evitar que accidentes como el ocurrido el pasado viernes sigan enlutando a las familias guatemaltecas.