Sube a 16 la cifra de muertos por accidente de bus Sinaloa en la ruta Interamericana

A 16 aumentó este lunes 29 de diciembre la cifra de personas fallecidas a causa del accidente del autobús de los transportes Sinaloa, ocurrido la noche del pasado 26 de diciembre en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, en Nahualá, Sololá, reportaron fuentes oficiales.

Según fuentes del Hospital Nacional de Totonicapán, se reporta el fallecimiento de Javier Méndez Ramírez, de 61 años, quién se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos para adultos de dicho centro asistencial a consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas en el percance.

Méndez Ramírez es la víctima número 16 del accidente ocurrido la noche del pasado viernes.

Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció con relación al accidente que ya deja 16 víctimas mortales.

“Miré, es una tragedia de un problema trágico; todos tenemos que empezar a hacer nuestra parte para resolverlo”, afirmó el mandatario.

Arévalo también aseguró que durante este año, que ya está por finalizar, la Dirección General de Transportes (DGT) incrementó los operativos para mantener el control del transporte extraurbano, así como las sanciones a pilotos que incumplan las normas establecidas para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Se han triplicado ya, por un lado, los operativos en el último año. No ahorita, no a raíz de esto, sino en el último año. En la Dirección General de Transportes se han duplicado, se han multiplicado las cantidades de sanciones, de multas, todo lo que se viene haciendo para, precisamente, obligar a los transportistas a cumplir con lo que está establecido en los reglamentos”, aseguró el mandatario.

Otros fallecidos

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ciencia Forense, (Inacif), entre los fallecidos del accidente en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana figuran 11 hombres, tres mujeres y una menor, quienes ya fueron identificados por la institución. Las victimas del accidente son:

Óscar Alejandro García Yocuté, 45 años Bernan Ezaú López Gramajo, 35 Ranferí Alfaro López, 50 Wilson Estuardo González Pérez, 19 Diego Quiejú Coché, 35 Aribaldo Elmer Ichich Quej, 23 Ángel Elisandro Iboy Xitumul, 36 Menor de edad, sexo femenino, 5 Alexander Nájera y Nájera, 22 Vicente Antonio Velásquez Chuc, 50 Alex Enoc Francisco Velásquez, 40 Nancy Angelita Yantuche, 34 Lidia Marina Alonzo Cotóm, 43 Fabio Antonio Mejía Pineda, 51 Adalinda Quetzalí Pelechú Salanic, 18

Dentro de las víctimas mortales también encontraban los soldados Wilson Estuardo González Pérez y Aribaldo Elder Ichich Quej, cuyo fallecimiento fue lamentado por el Ejército de Guatemala.

Además, la Dirección General del Sistema Penitenciario expresó sus condolencias a la familia de Ángel Elizandro Iboy Xitumul, quien trabajo en la institución como agente de presidios durante 13 años.