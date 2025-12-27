Esto informó el CIV sobre el estado legal del autobús accidentado en la Interamericana

Sucesos

Esto informó el CIV sobre el estado legal del autobús accidentado en la Interamericana

El Ministerio de Comunicaciones confirmó que la aseguradora del bus accidentado ya coordina el apoyo a las víctimas. El percance dejó 15 fallecidos y 26 heridos, entre ellos militares y civiles.

|

time-clock

bus extraurbano ruta Interamericana km 174 Totonicapán

Quince personas murieron y 26 más resultaron heridas en un accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana. El Ministerio de Comunicaciones informó que la aseguradora ya brinda apoyo a las víctimas.(Foto Prensa Libre: Provial).

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que, tras el accidente de un bus extraurbano de Transporte Sinaloa en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, ocurrido durante la noche del 26 de diciembre, la aseguradora de la unidad coordina la provisión de apoyo a las personas afectadas.

Además, un abogado de la aseguradora se traslada a Totonicapán para brindar el apoyo correspondiente.

De acuerdo con la Dirección General de Transporte (DGT), el bus extraurbano operaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes. Este último es una obligación para los propietarios, a fin de cubrir indemnizaciones a los usuarios por muerte, lesiones u otros daños en hechos de tránsito.

“Este lamentable hecho resalta la importancia del seguro de responsabilidad civil de pasajeros, que permite garantizar atención médica, indemnizaciones y respaldo a las víctimas y sus familias”, señala la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).

EN ESTE MOMENTO

Congreso elige nueva junta directiva encabezada por Luis Contreras

¿Cuáles son los tres grandes temas en los que se concentrarían los diputados durante el 2026?

Right
Fiscales del MP inspeccionan oficinas del Sistema Penitenciario, en seguimiento a la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Baja en homicidios, fugas carcelarias y la renuncia de un ministro marcan balance del Mingob

Right

Lea más: Accidente de bus en la Interamericana: cuáles son las primeras versiones y causa de muerte de las víctimas

La DGT, junto a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), mantiene desde principios de diciembre 30 operativos en cuatro rutas principales del país:

  • Km 33, CA-9 Norte
  • Km 39, CA-9 Sur
  • CA-9-1 Oriente
  • Km 30, 40, 47 y 72 de la CA-1 Occidente

Las autoridades revelaron que 387 buses extraurbanos registrados cuentan con su respectivo limitador de velocidad y señalaron que pronto se aplicarán sanciones a las unidades que no lo tengan instalado.

Los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Departamentales Municipales reportaron 26 heridos y 15 fallecidos.

Entre las víctimas mortales figuran dos soldados de Segunda, un cabo del Ejército de Guatemala y un agente de presidios.

Además, permanecen bajo cuidados médicos 15 personas en el Hospital Departamental de Totonicapán, dos en el Hospital Regional de Occidente y tres en el Centro Médico Militar de la capital.

Por tal motivo, el presidente Bernardo Arévalo declaró tres días de luto nacional.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Dirección General de Transportes Ministerio de Comunicaciones Ruta Interamericana Seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes Totonicapán 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS