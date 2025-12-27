Esto informó el CIV sobre el estado legal del autobús accidentado en la Interamericana

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que, tras el accidente de un bus extraurbano de Transporte Sinaloa en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, ocurrido durante la noche del 26 de diciembre, la aseguradora de la unidad coordina la provisión de apoyo a las personas afectadas.

Además, un abogado de la aseguradora se traslada a Totonicapán para brindar el apoyo correspondiente.

De acuerdo con la Dirección General de Transporte (DGT), el bus extraurbano operaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes. Este último es una obligación para los propietarios, a fin de cubrir indemnizaciones a los usuarios por muerte, lesiones u otros daños en hechos de tránsito.

“Este lamentable hecho resalta la importancia del seguro de responsabilidad civil de pasajeros, que permite garantizar atención médica, indemnizaciones y respaldo a las víctimas y sus familias”, señala la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).

La DGT, junto a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), mantiene desde principios de diciembre 30 operativos en cuatro rutas principales del país:

Km 33, CA-9 Norte

Km 39, CA-9 Sur

CA-9-1 Oriente

Km 30, 40, 47 y 72 de la CA-1 Occidente

Las autoridades revelaron que 387 buses extraurbanos registrados cuentan con su respectivo limitador de velocidad y señalaron que pronto se aplicarán sanciones a las unidades que no lo tengan instalado.

Los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Departamentales Municipales reportaron 26 heridos y 15 fallecidos.

Entre las víctimas mortales figuran dos soldados de Segunda, un cabo del Ejército de Guatemala y un agente de presidios.

Además, permanecen bajo cuidados médicos 15 personas en el Hospital Departamental de Totonicapán, dos en el Hospital Regional de Occidente y tres en el Centro Médico Militar de la capital.

Por tal motivo, el presidente Bernardo Arévalo declaró tres días de luto nacional.

