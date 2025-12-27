Guatemala declara tres días de luto nacional por accidente de bus en el km 174 en la ruta Interamericana

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este 27 de diciembre, a través de sus redes sociales, sobre el accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, el cual dejó 15 víctimas mortales y más de 20 heridos.

Arévalo anunció la decisión de declarar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

El decreto de luto nacional es una medida oficial del Gobierno de Guatemala, emitida mediante un acuerdo gubernativo o decreto, que establece un período de duelo en el país en honor a personas fallecidas cuya pérdida se considera de gran impacto para la sociedad.

Esto implica el izamiento de las banderas a media asta en instituciones y plazas oficiales, así como la suspensión de actividades oficiales o festivas. El Ejecutivo también emite un comunicado por los fallecidos.

Le podría interesar: Inacif identifica a las víctimas del accidente en la ruta Interamericana que dejó 15 fallecidos

“Desde el Gobierno de Guatemala hemos estado coordinando todas las acciones de asistencia necesaria para las personas afectadas, al mismo tiempo que acompañamos a quienes han perdido a familiares y seres queridos”, escribió Arévalo en X.

El Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Ejército de Guatemala, también expresó su pesar por el accidente del 26 de diciembre, que involucró a un bus de los transportes Sinaloa.

Lea más: Accidente en ruta Interamericana: capturan a piloto de bus y se confirman 15 muertos y 19 heridos

“Manifiesta su solidaridad y sus más sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas, y reitera su apoyo y deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos”, indicó la institución en su cuenta de redes sociales.

Otro accidente

El 10 de febrero, Arévalo y su Gabinete firmaron un acuerdo gubernativo para declarar luto nacional por tres días, a raíz del accidente de un bus extraurbano que se precipitó bajo el puente Belice y dejó 54 fallecidos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.