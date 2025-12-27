VIDEOS: Tráiler cae a un barranco y se incendia en el km 32 de la ruta Interamericana

VIDEOS: Tráiler cae a un barranco y se incendia en el km 32 de la ruta Interamericana

El conductor de un transporte de carga murió al accidentarse en un tramo de la ruta Interamericana, en dirección a occidente.

Socorristas laboran para sofocar el fuego en un tráiler accidentado en el km 32 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

El hecho ocurrió el 27 de diciembre, en el kilómetro 32 de esa carretera. El tráiler chocó contra un muro perimetral y una baranda de contención, cayó a un barranco e incendió, lo que complicó las labores de rescate.

Según indicaron los Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar el vehículo estaba en llamas, por lo que utilizaron espuma química y agua para sofocar el fuego.

Después de controlar el incendio, los socorristas extrajeron el cuerpo del conductor, quien no ha sido identificado.

Este es el segundo accidente ocurrido en esa ruta en pocas horas. Durante la noche del viernes 26, un autobús se accidentó en el kilómetro 173, con saldo de al menos 15 personas muertas.

Videos del percance

*Videos cortesía de Bomberos Voluntarios

