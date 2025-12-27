Accidente en ruta Interamericana: capturan a piloto de bus y se confirman 15 muertos y 19 heridos

Los cuerpos de socorro trabajaron durante varias horas para atender la emergencia provocada por un bus extraurbano accidentado la noche del viernes 26 de diciembre, en el kilómetro 173.5 de la ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, Totonicapán.

En el referido lugar, por causas que aún se desconocen, un bus extraurbano de los transportes Sinaloa cayó en un barranco de unos 75 metros de profundidad.

Con el paso de los minutos, se informó de personas fallecidas y heridas dentro de la unidad de transporte, que quedó con severos daños.

El reporte de los Bomberos Voluntarios indica que se desconoce la cantidad de pasajeros que viajaban en el bus y que en el área donde ocurrió el accidente ya han sucedido más percances.

Los datos detallan que 15 personas murieron y 19 resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Los cadáveres fueron llevados a la superficie para las diligencias de ley. Este sábado 27 de diciembre se informó que cuatro de los 15 cuerpos han sido trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Quetzaltenango.

Familiares han llegado al lugar de la tragedia en busca de sus parientes, tras visitar centros hospitalarios a donde fueron llevados los heridos.

Entre los fallecidos hay 11 hombres, tres mujeres y una niña.

Capturan al piloto

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvo a Francisco “N”, de 28 años, quien conducía el bus de los transportes Sinaloa que se dirigía de la capital hacia San Marcos. El conductor es señalado de homicidio culposo, según las autoridades.

Provial indicó que grúas trabajaron para extraer del barranco el bus accidentado.

La Dirección General de Transportes reportó que el bus operaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes.

Fallecidos que han sido identificados

Ranferi Alfaro López, de 50

Oscar Alejandro García Yocuté, de 45 años

Bernan Ezaú López Gramajo, de 36

Ángel Elisandro Uxboy Xitumul, de 36

Diego Quiejú Coché, de 35

Aribaldo Elmer Ichich Chej, de 23

Wilson Estuardo Gonzales Pérez, de 19

Elivia Elizabeth Francisco Duarte, de 5

