Bebé de 5 meses muere arrollado por vehículo cuando su madre lo movilizaba en carruaje

Los Bomberos Voluntarios de San Cristóbal Totonicapán reportaron que este miércoles 24 de diciembre ocurrió una triple colisión en el ingreso a Salcajá, en la ruta proveniente de Quetzaltenango.

Según los bomberos, una camioneta en la que viajaba una pareja perdió el control por causas que se desconocen y colisionó contra un camión que se encontraba estacionado en el lugar.

Posteriormente, el vehículo chocó contra otra camioneta. Los socorristas añadieron que la pareja fue trasladada en estado delicado a un hospital local.

Indicaron que un bebé de 5 meses perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con los bomberos, la madre del menor indicó que regresaban de comprar regalos y que llevaba a su bebé en su carruaje cuando el vehículo descontrolado lo arrolló y le causó la muerte.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que brindaron atención prehospitalaria a otras dos personas heridas y las trasladaron al Hospital Regional de Occidente.

El vehículo que causó el accidente quedó destruido y varias piezas, entre ellas los neumáticos, quedaron esparcidas en la calle.

