Busazo deja varios muertos y heridos en la ruta Interamericana

Varias unidades de bomberos trabajan para rescatar a los pasajeros de la unidad de transporte que perdió el control y cayó al fondo de un barranco.

Socorristas rescatan a varios pasajeros tras el accidente. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales / X)

Los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios laboran arduamente la noche de este viernes 26 de diciembre para rescatar de un barranco a varios pasajeros heridos en un accidente de autobús.

El hecho ocurrió en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, donde la unidad de transporte extraurbano perdió el control y cayó en el fondo de un barranco.

Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) el accidente se registró en el sector de la cumbre de Alaska, Totonicapán.

Los cuerpos de socorro dijeron que varias de sus unidades trabajan en el lugar, donde hay varios pasajeros heridos.

Mario Upun, portavoz de los Bomberos Municipales Departamentales, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que varias unidades laboran en el lugar para rescatar a los pasajeros.

"De momento se confirman nueve fallecidos y más de 20 personas heridas trasladados al Hospital de Totonicapán y de Quetzaltenango", informó Upun.

Entre tanto, los Bomberos Voluntarios informaron que varios de los pacientes fueron trasladados a centros asistenciales.

La Cruz Roja Guatemalteca informó en sus redes sociales que también se unió al rescate de los pasajeros heridos.

Socorristas, agentes y pobladores rescatan a varios pasajeros heridos tras el accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

