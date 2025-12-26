Busazo deja varios muertos y heridos en la ruta Interamericana

Los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios laboran arduamente la noche de este viernes 26 de diciembre para rescatar de un barranco a varios pasajeros heridos en un accidente de autobús.

El hecho ocurrió en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, donde la unidad de transporte extraurbano perdió el control y cayó en el fondo de un barranco.

Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) el accidente se registró en el sector de la cumbre de Alaska, Totonicapán.

Los cuerpos de socorro dijeron que varias de sus unidades trabajan en el lugar, donde hay varios pasajeros heridos.

Mario Upun, portavoz de los Bomberos Municipales Departamentales, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que varias unidades laboran en el lugar para rescatar a los pasajeros.

"De momento se confirman nueve fallecidos y más de 20 personas heridas trasladados al Hospital de Totonicapán y de Quetzaltenango", informó Upun.

Entre tanto, los Bomberos Voluntarios informaron que varios de los pacientes fueron trasladados a centros asistenciales.

La Cruz Roja Guatemalteca informó en sus redes sociales que también se unió al rescate de los pasajeros heridos.

Socorristas, agentes y pobladores rescatan a varios pasajeros heridos tras el accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos. pic.twitter.com/63xQuUzSkg — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025