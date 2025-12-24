Mueren dos personas en accidentes en la ruta al Atlántico y en la ruta a Las Verapaces

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este miércoles 24 de diciembre se registró una colisión entre dos vehículos de transporte pesado en el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico, en el municipio de San Antonio La Paz, El Progreso.

En el lugar, un camión chocó en la parte trasera de un automotor que transportaba automóviles.

Una persona que viajaba en la cabina del camión murió en el lugar. El vehículo quedó destruido en la parte frontal.

Además, algunos de los automóviles que eran trasladados en el otro automotor resultaron con daños.

Provial informó que los vehículos involucrados obstruyen el carril derecho con dirección al sur.

En otros hechos, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula reportó que un vehículo chocó contra una barrera de contención en el kilómetro 6.5 de la ruta a El Salvador.

Los Bomberos Voluntarios reportaron un accidente en el kilómetro 194 de la ruta a Las Verapaces. En el lugar colisionaron un taxi y un picop.

El piloto del taxi murió y otra persona resultó herida, según el reporte.

