Inacif identifica a las víctimas del accidente en la ruta Interamericana que dejó 15 fallecidos

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala informó este 27 de diciembre los nombres y edades de ocho personas fallecidas en el accidente de un bus extraurbano ocurrido en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, Totonicapán.

En horas de la noche del viernes 26 de diciembre, un bus de los Transportes Sinaloa cayó en una hondonada de aproximadamente 75 metros de profundidad.

Entre las víctimas mortales se encuentran 11 hombres, tres mujeres y una menor.

Tras la coordinación de los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Municipales Departamentales, el Hospital Departamental de Totonicapán atendió a 21 pacientes: 18 adultos y tres menores. De ellos, 15 permanecen bajo observación, dos fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente y cuatro ya fueron dados de alta.

El Inacif de Quetzaltenango ha logrado identificar a ocho fallecidos: siete hombres y una menor.

Óscar Alejandro García Yocuté, 45 años

Bernan Ezaú López Gramajo, 35

Ranferí Alfaro López, 50

Wilson Estuardo González Pérez, 19

Diego Quiejú Coché, 35

Aribaldo Elmer Ichich Quej, 23

Ángel Elisandro Ixboy Xitumul, 36

Menor de edad, sexo femenino, 5

El Inacif aún tiene pendiente identificar a tres hombres, tres mujeres y un cuerpo cuyo sexo no ha sido determinado.

De forma preliminar, se reporta que 41 personas viajaban en la unidad de transporte.

La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre de 28 años, identificado como Francisco “N”, quien conducía el bus desde la capital hacia San Marcos.

Las autoridades lo señalan de homicidio culposo.

