“Que Dios llene ese vacío”: las frases de bomberos y PNC en apoyo a víctimas de accidente de bus en ruta Interamericana

Un bus de los transportes Sinaloa, la noche del viernes 26 de diciembre, perdió el control y se precipitó a un barranco en el kilómetro 173 de la ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, Totonicapán.

El panorama no era alentador, pues entre los restos del bus accidentado murieron 15 personas y 19 resultaron heridas, según confirmaron los Bomberos Voluntarios.

Los cuerpos de socorro, apoyados por otras instituciones, unieron esfuerzos para descender al abismo, rescatar a los heridos y auxiliar a personas con crisis nerviosa.

A la orilla de la ruta, ambulancias llegaban para trasladar a los heridos, mientras personas particulares también se unieron a las tareas de rescate.

Las labores se extendieron hasta la madrugada de este sábado 27 de diciembre, cuando los cuerpos de las 15 víctimas fueron colocados sobre el asfalto. Socorristas y agentes de la Policía Nacional Civil rodearon los cadáveres, mientras se expresaba solidaridad con las familias afectadas.

La página de Facebook Soy Policía de Guatemala compartió un video en el que el agente Edwin Emanuel García Álvarez dirigió palabras de agradecimiento y motivación a los bomberos y personas que colaboraron en la emergencia:

“Con un nudo en la garganta por las familias al momento que reciban esta noticia muy dolorosa. Nos queda pedirle a Dios que ponga esa fuerza, que llene ese vacío que van a dejar los familiares de cada uno de ellos”, externó el agente.



También pidió que Dios dé fortaleza a los heridos que están hospitalizados.

“Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios vaya con cada uno de ustedes en estas unidades de cuatro ruedas; que Dios sea su roca y su pronto auxilio para cada uno de ustedes”, expresó.



Los Bomberos Voluntarios de Totonicapán agradecieron a los socorristas por su labor.

“Que Dios bendiga a todos los presentes, que nos dé fuerza, y a las familias de los fallecidos, que Dios les dé fuerza para soportar este momento”, expresó uno de los bomberos.

