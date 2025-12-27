“Que Dios llene ese vacío”: las frases de bomberos y PNC en apoyo a víctimas de accidente de bus en ruta Interamericana

Sucesos

“Que Dios llene ese vacío”: las frases de bomberos y PNC en apoyo a víctimas de accidente de bus en ruta Interamericana

Bomberos y PNC se solidarizan con víctimas de accidente de bus en el kilómetro 173 de la ruta Interamericana.

|

time-clock

Bomberos rodean cuerpos de las víctimas del accidente de bus en el km 173 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Un bus de los transportes Sinaloa, la noche del viernes 26 de diciembre, perdió el control y se precipitó a un barranco en el kilómetro 173 de la ruta Interamericana, en la cumbre de Alaska, Totonicapán.

El panorama no era alentador, pues entre los restos del bus accidentado murieron 15 personas y 19 resultaron heridas, según confirmaron los Bomberos Voluntarios.

Los cuerpos de socorro, apoyados por otras instituciones, unieron esfuerzos para descender al abismo, rescatar a los heridos y auxiliar a personas con crisis nerviosa.

A la orilla de la ruta, ambulancias llegaban para trasladar a los heridos, mientras personas particulares también se unieron a las tareas de rescate.

EN ESTE MOMENTO

Congreso elige nueva junta directiva encabezada por Luis Contreras

¿Cuáles son los tres grandes temas en los que se concentrarían los diputados durante el 2026?

Right
Fiscales del MP inspeccionan oficinas del Sistema Penitenciario, en seguimiento a la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Baja en homicidios, fugas carcelarias y la renuncia de un ministro marcan balance del Mingob

Right

Las labores se extendieron hasta la madrugada de este sábado 27 de diciembre, cuando los cuerpos de las 15 víctimas fueron colocados sobre el asfalto. Socorristas y agentes de la Policía Nacional Civil rodearon los cadáveres, mientras se expresaba solidaridad con las familias afectadas.

La página de Facebook Soy Policía de Guatemala compartió un video en el que el agente Edwin Emanuel García Álvarez dirigió palabras de agradecimiento y motivación a los bomberos y personas que colaboraron en la emergencia:

“Con un nudo en la garganta por las familias al momento que reciban esta noticia muy dolorosa. Nos queda pedirle a Dios que ponga esa fuerza, que llene ese vacío que van a dejar los familiares de cada uno de ellos”, externó el agente.


También pidió que Dios dé fortaleza a los heridos que están hospitalizados.

LECTURAS RELACIONADAS

El bus extraurbano pierde el control y cae al barranco tras impactar con un vehículo que invadió su carril, en La Democracia, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Bus extraurbano se precipita a un barranco en Huehuetenango; videos revelan segundos de terror

chevron-right
ACCIDENTE DE BUS BAJO EL PUENTE BELICE

Accidentes incrementan en 2025 y más de 1 mil 200 personas han muerto en percances de motos

chevron-right

“Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios vaya con cada uno de ustedes en estas unidades de cuatro ruedas; que Dios sea su roca y su pronto auxilio para cada uno de ustedes”, expresó.


Los Bomberos Voluntarios de Totonicapán agradecieron a los socorristas por su labor.

“Que Dios bendiga a todos los presentes, que nos dé fuerza, y a las familias de los fallecidos, que Dios les dé fuerza para soportar este momento”, expresó uno de los bomberos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidente de bus Accidentes de tránsito Ruta Interamericana Tendencias nacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS