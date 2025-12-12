Bus extraurbano se precipita a un barranco en Huehuetenango; videos revelan segundos de terror

Un autobús extraurbano se precipitó a un barranco este viernes 12 de diciembre, en el kilómetro 323 de la Ruta Interamericana, en el sector conocido como La Candelaria, en La Democracia, Huehuetenango. El accidente, que fue grabado por una cámara vehicular, ocurrió luego de que la unidad impactara con un automóvil que invadió su carril.

En las imágenes, que ya se han viralizado en redes sociales, se observa cómo la unidad se desplaza a alta velocidad y, tras perder el control, cae al vacío. El automovilista que captó el hecho estuvo a punto de ser impactado de frente.

Socorristas que atendieron la emergencia confirmaron que no hubo fallecidos ni personas heridas de gravedad. Sin embargo, el hecho generó alarma debido a la fuerza del impacto y la velocidad a la que descendía el autobús.

Las autoridades no han precisado si el piloto fue detenido o si logró escapar del lugar. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre las posibles causas del accidente.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.