Accidente de bus en la Interamericana: cuáles son las primeras versiones y causa de muerte de las víctimas

Autoridades dan detalles preliminares sobre el accidente de bus en el kilómetro 173 de la ruta Interamericana.

Grúa saca de barranco a bus accidentado en el kilómetro 173 de la ruta Interamericana.. (Foto Prensa Libre: Provial)

Con el pasar de las horas han surgido nuevos detalles del accidente de un bus de Transportes Sinaloa que se accidentó en el kilómetro 173 de la ruta Interamericana.


Transcurría la noche del viernes 26 de diciembre cuando los cuerpos de socorro informaron que 15 personas murieron y al menos 26 resultaron heridas al caer el autobús en un barranco.

Aunque aún se desconocen con detalle las causas de la tragedia, la versión preliminar de la Policía Nacional Civil apunta a que el piloto hablaba por teléfono y, en una curva, perdió el control del bus, que cayó en un abismo.

Las investigaciones determinarán qué ocurrió, aunque, según uno de los sobrevivientes, el piloto conducía a excesiva velocidad y por ello habría perdido el control.

El Ministerio Público informó que, por medio de la Fiscalía de Distrito de Totonicapán, procesó la escena del accidente.

“La fiscalía logró establecer que, como resultado de dicho hecho de tránsito, 15 personas murieron, incluyendo a una menor de edad, 11 hombres y tres mujeres. Además, la Policía Nacional Civil tiene bajo custodia al piloto de la unidad de transporte, quien resultó herido”, afirmó la fiscalía.

La fiscalía indicó que continúa con las diligencias para esclarecer el hecho y brindar justicia y reparación digna a los familiares de las víctimas.

Para leer más: “Que Dios llene ese vacío”: las frases de bomberos y PNC en apoyo a víctimas de accidente de bus en ruta Interamericana

Causa de la muerte

Al menos ocho de las 15 víctimas ya han sido identificadas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Quetzaltenango, donde continúan los procesos de ley para identificar al resto.

Según el Inacif, las primeras ocho víctimas identificadas murieron por trauma corporal severo.

