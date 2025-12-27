Accidente de bus en la ruta Interamericana: estado de salud y ubicación de los 26 heridos

Tras el accidente de un bus extraurbano de Transporte Sinaloa en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Municipales coordinaron el traslado de más de 20 heridos.

El Hospital Departamental de Totonicapán informó que atendió a 21 personas: 18 adultos y tres menores. De ese grupo, 15 permanecen bajo observación y tratamiento médico.

Otros dos fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente y cuatro fueron dados de alta.

Mientras tanto, el Hospital Regional de Occidente recibió en la noche del 26 de diciembre a cinco pacientes y, más tarde, a otros dos enviados desde Totonicapán.

Dicho centro asistencial actualizó la situación médica de los siete pacientes. Hasta las 11.37 horas de este 27 de diciembre, se autorizó el egreso de dos pacientes, tras su estabilización.

Con la coordinación de la Fuerza Aérea Guatemalteca, la zona militar de Quetzaltenango y la de San Marcos, se efectuó el traslado aéreo de tres pacientes hacia el Centro Médico Militar, en la capital.

Aún permanecen en Quetzaltenango dos heridos bajo cuidados de traumatología. El hospital detalla que los pacientes son Abner Emanuel, con fractura de pelvis, y Víctor Adolfo Ramírez, con fractura de tobillo.

Las autoridades han reportado, por ahora, 26 heridos, 15 fallecidos y una persona capturada.

Guatemala declara tres días de luto nacional por accidente de bus en el km 174 en la ruta Interamericana

La condición y ubicación de los heridos es la siguiente:

15 pacientes están bajo observación y tratamiento en el Hospital Departamental de Totonicapán

Dos pacientes permanecen bajo cuidados de traumatología en el Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango

Seis personas han egresado de los centros asistenciales tras recibir el alta médica

Tres pacientes fueron trasladados al Centro Médico Militar, donde reciben atención médica

El Ejército de Guatemala lamentó el fallecimiento de dos soldados de Segunda: Aribaldo Elder Ichich Quej y Wilson Estuardo González Pérez. Mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) ha identificado a ocho de los 15 fallecidos.

Además, el presidente Bernardo Arévalo anunció en redes sociales la declaración de luto nacional por tres días, a raíz del accidente.

