“Ya no pude controlarla”: piloto del bus accidentado en la Interamericana cuenta qué pasó antes del mortal incidente

Durante la noche del pasado viernes 26 de diciembre, los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios reportaron que una unidad de transporte extraurbano de Transportes Sinaloa perdió el control y cayó al fondo de un barranco, en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, por la cumbre de Alaska, Totonicapán.

Mario Upún, portavoz de los Bomberos Municipales Departamentales, confirmó a Prensa Libre que el accidente dejó al menos 15 muertos y 26 personas heridas, quienes fueron trasladadas a los hospitales de Totonicapán y Quetzaltenango, entre ellas tres menores de edad, tras ser rescatadas del barranco, de casi 100 metros de profundidad.

Por ahora, 15 pacientes están bajo observación y tratamiento en el Hospital Departamental de Totonicapán. Dos permanecen en el área de traumatología del Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango; seis han egresado de los centros asistenciales tras recibir el alta médica, y tres fueron trasladados al Centro Médico Militar.

Ante esta situación, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de sus redes sociales sobre el accidente del bus extraurbano y anunció la decisión de declarar tres días de duelo nacional por las víctimas, lo que implica el izamiento del pabellón nacional a media asta en instituciones y plazas oficiales hasta la noche del 29 de diciembre.

Francisco Javier López Marroquín era el piloto del bus accidentado en la Interamericana. (Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Piloto de bus accidentado bajo custodia policial

El principal sospechoso del percance, el piloto identificado como Francisco Javier López Marroquín, de 28 años, resultó herido durante el accidente y fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, para evitar una posible fuga, ya que algunos testimonios aseguran que él estaba hablando por teléfono al momento de conducir.

Otros testigos indican que el conductor viajaba a excesiva velocidad, lo que provocó que en una curva no pudiera controlar el bus, que terminó al fondo del barranco. Por lo tanto, el Ministerio Público solicitó ligarlo a proceso por los cargos de homicidio culposo, debido a que fue señalado de haber dado positivo al consumo de metanfetamina.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no ha realizado las pruebas toxicológicas; por lo tanto, no existe un documento legal que respalde ese señalamiento. Fue el fiscal del Ministerio Público quien afirmó que López había dado positivo a sustancias como anfetamina, pero no presentó pruebas, solo su declaración.

Dadas las circunstancias, el juez a cargo del caso aceptó los argumentos del ente investigador y dejó al piloto del bus sujeto a proceso penal por homicidio culposo y lesiones graves. Además, ordenó que el sospechoso permanezca en prisión preventiva en el centro carcelario de Totonicapán, donde fue entrevistado por Prensa Libre.

Las declaraciones del piloto

“El accidente fue causado por unos desperfectos mecánicos que se me presentaron en una vuelta. No fue mi intención hacerle daño a la gente. Tengo cuatro años manejando este tipo de vehículos en la misma ruta y nunca tuve problemas ni consumí algún tipo de sustancia. Es falso lo que están diciendo”, añadió Francisco Javier.

“Lo lamento mucho. Somos seres humanos y cometemos errores. Mi más sentido pésame para todos los familiares de los fallecidos. En ningún momento salí pensando que mis pasajeros iban a morir. La unidad se revisa todos los días antes de salir, pero se me desprendió la carrocería y ya no pude controlarla a 60 kilómetros por hora”, agregó.

“No les puedo decir más. Yo nunca he consumido esas sustancias. El Ministerio Público me quiere hacer quedar mal. Me están inculpando. Lo que dicen es algo que no es correcto. Por eso están pidiendo nuevamente una prueba, porque esas son mentiras”, concluyó el piloto, quien mencionó que en el hospital recibió tramadol y clonazepam.