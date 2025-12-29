Arévalo califica como “problema trágico” el accidente en la Interamericana que dejó 15 muertos

Como un “problema trágico”, calificó el presidente Bernardo Arévalo el accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado 26 de diciembre en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, que dejó como saldo a 15 personas fallecidas y 26 más heridas.

Arévalo se pronunció sobre el percance al concluir la ceremonia del Cambio de la Rosa de Paz, que se realizó este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Es una tragedia de un problema trágico; todos tenemos que empezar a hacer nuestra parte para resolverlo”, afirmó.

El mandatario también aseguró que durante este año, que ya está por finalizar, la Dirección General de Transportes (DGT) incrementó los operativos para mantener el control del transporte extraurbano, así como las sanciones a pilotos que incumplan con las normas establecidas para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Se han triplicado ya, por un lado, los operativos en el último año. No ahorita, no a raíz de esto, sino en el último año. En la Dirección General de Transportes se han duplicado, se han multiplicado las cantidades de sanciones, de multas, todo lo que se viene haciendo para, precisamente, obligar a los transportistas a cumplir con lo que está establecido en los reglamentos”, aseguró Arévalo.

Además, el mandatario afirmó que es necesario que los propietarios de las unidades de transporte también tomen las medidas necesarias para que los conductores y los vehículos cumplan con las condiciones legales para prestar el servicio.

“Hay que hacer también un llamado a los dueños del transporte para que ellos también hagan su parte en que estos reglamentos sean cumplidos, en que tengamos la flota adecuada, con los mecanismos que están en marcha. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero también todos, a los que nos corresponde, debemos actuar para evitar que esas tragedias se sigan repitiendo en nuestras carreteras”, puntualizó.

En cuanto a indemnizaciones o compensaciones para los familiares de las víctimas, así como para los heridos, el presidente aseguró que las autoridades constataron que el bus accidentado contaba con el seguro correspondiente.

“En este caso es un vehículo que sí contaba con seguro, de tal manera que a través del seguro se va a hacer todo esto”, concluyó Arévalo.