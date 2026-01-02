Busazo en Salamá es el primero del 2026; piloto y ayudante mueren y varios pasajeros resultan heridos

Un bus extraurbano protagonizó un accidente este viernes 2 de enero en la ruta de la Cumbre hacia el centro de Salamá, Baja Verapaz, en jurisdicción de la aldea El Cacao, con saldo preliminar de dos fallecidos y 24 heridos, confirmaron socorristas y autoridades locales.

El hecho ocurrió cuando la unidad de transporte perdió el control y terminó fuera de la vía, provocando que varios pasajeros resultaran lesionados. De los heridos, cinco fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que el resto recibió primeros auxilios en el lugar.

Las víctimas mortales fueron identificada como Alfredo Xol Chub, 45 años, ayudante del bus; y Arnulfo Vásquez Tobar, 63 años, piloto, quien murió en el hospital nacional local minutos después de haber sido ingresado.

Este percance ocurre a pocos días de otro grave accidente de un bus de los Transportes Sinaloa, sucedido el 26 de diciembre de 2025 en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, en Nahualá, Sololá. En ese incidente, la unidad cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad, dejando inicialmente 15 personas fallecidas y 26 heridas, según informes oficiales.

Posteriormente, se confirmó que la cifra de víctimas mortales subió a 16, luego de que un hombre de 61 años falleciera en el hospital por las heridas sufridas en el accidente. Autoridades de transporte han informado que el bus de los Transportes Sinaloaoperaba con permiso temporal y seguro obligatorio vigente cuando ocurrió el accidente, y que aún se investigan las causas del siniestro.

Algunos de los heridos en el accidente del bus:

Rosa Eluvia Ramos, de 59 años, originaria de San Jerónimo, Baja Verapaz. Diego Elías Castro, 7 años, originario de Cubulco, Baja Verapaz. Bartolo Alonzo, 66 años, originario de Cubulco, Baja Verapaz. Blanca Elvira Alonzo, 9 años, originaria de Cubulco, Baja Verapaz. María Mendoza Gabriel, 52 años, originaria de San Jerónimo, Baja Verapaz. Macaria Coloch Tecu, 56 años, originaria de Rabinal, Baja Verapaz. Yadira Iveth Rivera, 25 años, originaria de Salamá, Baja Verapaz. Sergio Jerónimo, 36 años, originario de Salamá, Baja Verapaz. Olga González, 48 años, originaria de la Ciudad de Guatemala. Leonardo Cojón, 50 años, originario de la Ciudad de Guatemala.

Personas fallecidas:

Alfredo Xol Chub, 45 años, originario de Cobán, Alta Verapaz. (Ayudante).

Arnulfo Vásquez Tobar, 63 años, originario de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso. (Piloto).

