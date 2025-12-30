Autobús protagoniza nuevo accidente múltiple: Colisión en Escuintla involucra cuatro vehículos

Comunitario

Autobús protagoniza nuevo accidente múltiple: Colisión en Escuintla involucra cuatro vehículos

En el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos livianos y un autobús colectivo, que presuntamente fue el responsable de la colisión en Escuintla.

Emilio Dávila

|

time-clock

Escuintla Alianza

Cuatro vehículos se vieron involucrados en la colisión de Escuintla. (Foto Prensa Libre: X @ProvialOficial)

Durante la mañana de este martes 30 de diciembre, alrededor de las 9.30 horas, diversos internautas reportaron en las redes sociales que un autobús extraurbano de Transportes Pamaxan colisionó con múltiples vehículos livianos en el kilómetro 60 de la ruta CA-2 a Occidente, en el municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla.

De acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a ocho personas, debido a que en el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos livianos y un autobús colectivo. De esas, cuatro personas fueron estabilizadas en el lugar tras presentar crisis nerviosa.

Los otros cuatro pacientes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla. Según los bomberos, se trata de Ileana Jiménez, de 18 años; Carina López, de 26; Estefanía Letrán, de 6, y Edelson Pérez, de 40. Sin embargo, los socorristas no reportaron ninguna persona fallecida tras el accidente de tránsito múltiple.

Las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes en el sector, y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) recomienda a los conductores transitar con precaución debido a la afectación en el tránsito. También recuerda a los transportistas la responsabilidad que tienen sobre sus pasajeros a bordo.

LECTURAS RELACIONADAS

bus extraurbano ruta Interamericana km 174 Totonicapán

Bus de Transportes Sinaloa operaba con permiso temporal cuando cayó a un barranco y dejó 16 muertos

chevron-right
Los accidentes de tránsito que involucraron al transporte colectivo dejaron un saldo fatal en el 2025 para los usuarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Transporte colectivo deja 96 muertos en el 2025: siniestralidad en buses persiste sin castigo

chevron-right

Provial acude al accidente

Lea más: ¿Lloverá en Año Nuevo? El pronóstico del Insivumeh del 31 de diciembre al 2 de enero

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 2 años de experiencia.

Lee más artículos de Emilio Dávila

ARCHIVADO EN:

Escuintla 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS