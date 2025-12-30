Comunitario
Autobús protagoniza nuevo accidente múltiple: Colisión en Escuintla involucra cuatro vehículos
En el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos livianos y un autobús colectivo, que presuntamente fue el responsable de la colisión en Escuintla.
Cuatro vehículos se vieron involucrados en la colisión de Escuintla. (Foto Prensa Libre: X @ProvialOficial)
Durante la mañana de este martes 30 de diciembre, alrededor de las 9.30 horas, diversos internautas reportaron en las redes sociales que un autobús extraurbano de Transportes Pamaxan colisionó con múltiples vehículos livianos en el kilómetro 60 de la ruta CA-2 a Occidente, en el municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla.
De acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a ocho personas, debido a que en el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos livianos y un autobús colectivo. De esas, cuatro personas fueron estabilizadas en el lugar tras presentar crisis nerviosa.
Los otros cuatro pacientes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla. Según los bomberos, se trata de Ileana Jiménez, de 18 años; Carina López, de 26; Estefanía Letrán, de 6, y Edelson Pérez, de 40. Sin embargo, los socorristas no reportaron ninguna persona fallecida tras el accidente de tránsito múltiple.
Las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes en el sector, y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) recomienda a los conductores transitar con precaución debido a la afectación en el tránsito. También recuerda a los transportistas la responsabilidad que tienen sobre sus pasajeros a bordo.
Provial acude al accidente
Brigadas de Provial en regulación vehicular por colisión sobre km. 60 de ruta CA-2 Occidente (Escuintla, Escuintla). Una persona trasladada.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/nPL4Ov9uRp— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) December 30, 2025