¿Lloverá en Año Nuevo? El pronóstico del Insivumeh del 30 de diciembre al 2 de enero

Durante la mañana de este lunes 29 de diciembre, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió el pronóstico del tiempo para el próximo martes 30 de diciembre de 2025 al viernes 2 de enero de 2026, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo en todo el territorio de Guatemala.

Desde el Centro de Análisis y Pronóstico del Insivumeh, el instituto presentó la perspectiva climática para los próximos cuatro días en territorio guatemalteco. Se recomienda tomar en cuenta que la semana comenzará con entrada de humedad proveniente del Caribe, y se prevé el acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán.

Por lo tanto, a partir de la noche del 29 de diciembre, se mantendrán algunos nublados parciales en el departamento de Petén, en la Franja Transversal del Norte y en el área caribeña del país, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Mientras tanto, en la meseta central se espera un incremento en la velocidad del viento.

Debido al incremento de la presión atmosférica en la ciudad de Guatemala, se prevé que durante el martes 30 y el miércoles 31 de diciembre las velocidades del viento alcancen los 50 kilómetros por hora y la temperatura llegue a los 35 grados centígrados. Sin embargo, a partir del jueves 1 de enero, se espera una disminución del calor.

El pronóstico para el inicio del 2026

El comienzo del 2026 estará marcado por una disminución gradual de la temperatura, por lo que las lluvias comenzarán a predominar en el departamento de Petén, en la Franja Transversal del Norte y en el área caribeña de la nación. Los acumulados de lluvia también podrían afectar directamente a los residentes de Izabal y Alta Verapaz.

Por su parte, el suroccidente del país también se verá afectado por las lluvias, aunque en menor escala en comparación con la región norte. En este contexto, el Insivumeh informó que la lluvia comenzará a disminuir en el territorio nacional a partir de la noche del viernes 2 de enero, para el comienzo del primer fin de semana del nuevo año.

Para las personas que acostumbran visitar las playas de Guatemala durante las festividades de Año Nuevo, el Insivumeh reportó que al inicio de 2026 las lluvias comenzarán a disminuir en la mayor parte del país, por lo que sus expertos esperan buenas condiciones climáticas tanto en el área del océano Pacífico como en la del océano Atlántico.

No obstante, Guatemala ha registrado clima frío en los últimos días y, para la última semana de diciembre, también se prevén bajas temperaturas en algunos departamentos. Se anticipa cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad; ambiente cálido durante el día y lloviznas dispersas al inicio de la semana en el territorio nacional.

El informe del Insivumeh