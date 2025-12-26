Clima en Guatemala: lloviznas, frío y niebla se pronostican para el último fin de semana de 2025

Guatemala ha registrado clima frío durante la Navidad, y para el último fin de semana del 2025 se prevén bajas temperaturas durante la noche y la madrugada.

Según el boletín del Insivumeh, para el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre se pronostican áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, cielo parcialmente nublado de las regiones del norte al centro del país y posibilidad de lloviznas o lluvias por la tarde y la noche.

También se espera frío nocturno y matutino en los altiplanos central y occidental.

De acuerdo con el pronóstico, para la noche del lunes 29 de diciembre se anticipa el acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México, lo que provocará incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias.

En las regiones del norte y Caribe, los suelos se encuentran saturados, por lo que podrían registrarse crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

En la meseta central, que incluye la capital, habrá niebla por la mañana, poca nubosidad y condiciones soleadas durante el día. Se incrementará la nubosidad por la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas. En la noche y la madrugada se espera frío, con viento predominante del norte o nordeste ligero.

Las temperaturas máximas para la capital oscilarán entre 25 °C y 27 °C; para el altiplano central y occidental, entre 23 °C y 27 °C.

En las regiones del Pacífico se prevé ambiente cálido durante el día, con desarrollo de nubosidad por la tarde y posibilidad de lluvias dispersas.

En Petén se espera poca nubosidad alternando con nublados parciales, lloviznas o lluvias dispersas y actividad eléctrica en la tarde y noche. Las mismas condiciones se prevén para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte.

En la región del Motagua y Valles del Oriente se anticipa poca nubosidad y ambiente soleado. Además, aumento de nubosidad en zonas de montaña por la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

