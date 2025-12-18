¿Qué provocó las lluvias, el granizo y el viento antes de Navidad? El Insivumeh lo explica

Un episodio inusual de lluvias, granizo, viento fuerte y tormentas eléctricas sorprendió a varios departamentos del país en los días previos a la Navidad.

Lluvias intensas sorprendieron a vecinos en la tarde de este jueves 18 de diciembre en el área metropolitana. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

Un cambio abrupto en las condiciones del clima sorprendió a varios departamentos del país este jueves 18 de diciembre, cuando se registraron lluvias fuertes acompañadas de viento, granizo y actividad eléctrica, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La inestabilidad atmosférica fue el principal factor detrás de este fenómeno, asociado a la presencia de nubes cumulonimbus, grandes estructuras verticales capaces de generar tormentas severas. Estas nubes suelen formarse cuando se combinan humedad abundante, calentamiento diurno y bajas presiones atmosféricas, condiciones que se intensificaron con la entrada de un frente frío al país.

Cleofás Culajay, pronosticador del Insivumeh, indicó que desde el Centro de Análisis y Pronósticos se observó el ingreso de humedad desde el litoral Pacífico y el Caribe, lo cual favoreció la formación de una vaguada en altura.

“Se presentaron lluvias debido al descenso de la presión atmosférica. La inestabilidad permitió el desarrollo de cumulonimbus, que provocaron precipitaciones fuertes y actividad eléctrica”, explicó.

Las regiones más afectadas por estas condiciones fueron la Franja Transversal del Norte, el sur de Petén y el Caribe, donde las lluvias podrían continuar durante la tarde de este jueves 18 de diciembre, de acuerdo con el pronóstico emitido.

El Insivumeh recomendó a la población tomar precauciones, ya que estos eventos climáticos, aunque esporádicos en diciembre, pueden generar inundaciones locales, caída de árboles o interrupciones en el suministro eléctrico.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Clima en Guatemala Granizo en Guatemala Insivumeh Lluvias en Guatemala Lluvias en Navidad 
