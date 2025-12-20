Tres frentes fríos afectarán Guatemala en diciembre con lluvias y temperaturas de hasta 2 °C

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que se prevé el ingreso de tres frentes fríos en lo que queda de diciembre, lo cual coincide con el promedio histórico para esta temporada.

Según la Perspectiva Climática Mensual, estos sistemas generarán lluvias intermitentes en regiones del norte al centro del país, especialmente en la Franja Transversal del Norte, el Caribe e Izabal, así como en municipios de Petén y Alta Verapaz. Los acumulados de precipitación podrían alcanzar entre 85 y 360 milímetros en esas áreas, mientras que en el Occidente y el Altiplano Central se pronostican montos bajos, de 5 a 25 milímetros.

Las regiones que recibirán los mayores acumulados de lluvia son Izabal, Alta Verapaz, Petén, Quiché y partes de San Marcos y Zacapa, con registros que podrían oscilar entre 85 y 360 milímetros, por encima del promedio habitual. En contraste, los departamentos del Pacífico, Altiplano Central, Occidente y Valles de Oriente tendrán acumulados bajos, entre 5 y 25 milímetros.

El reporte advierte anomalías positivas de precipitación, lo que implica lluvias más intensas o prolongadas de lo normal en ciertos puntos. Estas condiciones podrían provocar saturación de suelos o afectar cultivos en desarrollo.

Además del incremento de la presión atmosférica, se espera aumento en la velocidad del viento, que podría oscilar entre 30 y 40 km/h, especialmente a inicios de semana. Este fenómeno será acompañado de descensos de temperatura, sobre todo en zonas elevadas del occidente del país, donde los termómetros podrían registrar entre 2 °C y 5 °C, e incluso mínimas cercanas a 0 °C en áreas de mayor altitud.

Históricamente, en diciembre se han alcanzado temperaturas de hasta –2.2 °C en Quetzaltenango y –2.0 °C en Huehuetenango.

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, señaló que estas condiciones climáticas, propias de la temporada fría, requieren atención por parte de los sectores de salud, gestión de riesgos y agricultura, ya que podrían propiciar heladas en el Altiplano Central y el Occidente.

Condiciones neutras del clima global

El boletín del Insivumeh también señala que, aunque existe una ligera inclinación (53%) hacia el desarrollo del fenómeno de La Niña, este aún no se consolida. Por tanto, persisten condiciones neutras del ENOS (El Niño–Oscilación del Sur) para el trimestre diciembre–febrero.

