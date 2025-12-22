Comunitario
Viento, lluvia y posibles heladas: así estará el clima en Guatemala durante Nochebuena y Navidad
El Insivumeh anticipa un descenso de temperatura del 22 al 26 de diciembre, con viento norte moderado, lluvias en el norte y posibles heladas en el altiplano.
El Insivumeh pronostica viento frío, lluvias y hasta posibles heladas entre el 22 y 26 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé viento frío del norte, de ligero a moderado, entre el 22 y el 26 de diciembre.
Además, se pronostican lloviznas o lluvias desde el norte hasta el centro del país.
La Oficina de Meteorología del Departamento de Investigación del Insivumeh explica que las lluvias previstas para esta semana se deben a la entrada de humedad de ambos litorales, así como a condiciones locales.
En la capital y el altiplano central podría percibirse un ambiente soleado durante el día, pero con posibilidad de lluvias en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.
Le podría interesar: Tres frentes fríos afectarán Guatemala en diciembre con lluvias y temperaturas de hasta 2 °C
También se prevé frío durante la noche y madrugada, en especial en los altiplanos central y occidental.
En el Pacífico, la mayor probabilidad de lluvias es a partir del 25 de diciembre. Las nubes aumentarán durante la semana en la tarde y noche.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025— INSIVUMEH (@insivumehgt) December 22, 2025
¡Felices fiestas! 🎄💫#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/cpk9dN0OjX
Se espera, además, viento sur de ligero a moderado, así como viento norte ligero en la costa de Jutiapa.
El Insivumeh asegura que las condiciones climáticas son favorables para que se presenten heladas en el altiplano central y occidental, por lo que recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperaturas.
Temperaturas máximas de la semana
- Altiplano central y occidental: entre 22 °C y 27 °C
- Pacífico: entre 33 °C y 35 °C
- Petén: entre 30 °C y 32 °C
- Alta Verapaz: entre 23 °C y 25 °C
- Caribe y la Franja Transversal del Norte: entre 28 °C y 30 °C
- Región del río Motagua y valles de oriente: entre 33 °C y 35 °C
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.