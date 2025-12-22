Viento, lluvia y posibles heladas: así estará el clima en Guatemala durante Nochebuena y Navidad

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé viento frío del norte, de ligero a moderado, entre el 22 y el 26 de diciembre.

Además, se pronostican lloviznas o lluvias desde el norte hasta el centro del país.

La Oficina de Meteorología del Departamento de Investigación del Insivumeh explica que las lluvias previstas para esta semana se deben a la entrada de humedad de ambos litorales, así como a condiciones locales.

En la capital y el altiplano central podría percibirse un ambiente soleado durante el día, pero con posibilidad de lluvias en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

También se prevé frío durante la noche y madrugada, en especial en los altiplanos central y occidental.

En el Pacífico, la mayor probabilidad de lluvias es a partir del 25 de diciembre. Las nubes aumentarán durante la semana en la tarde y noche.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025



Se espera, además, viento sur de ligero a moderado, así como viento norte ligero en la costa de Jutiapa.

El Insivumeh asegura que las condiciones climáticas son favorables para que se presenten heladas en el altiplano central y occidental, por lo que recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperaturas.

Temperaturas máximas de la semana

Altiplano central y occidental: entre 22 °C y 27 °C

Pacífico: entre 33 °C y 35 °C

Petén: entre 30 °C y 32 °C

Alta Verapaz: entre 23 °C y 25 °C

Caribe y la Franja Transversal del Norte: entre 28 °C y 30 °C

Región del río Motagua y valles de oriente: entre 33 °C y 35 °C

