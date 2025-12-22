Viento, lluvia y posibles heladas: así estará el clima en Guatemala durante Nochebuena y Navidad

Comunitario

Viento, lluvia y posibles heladas: así estará el clima en Guatemala durante Nochebuena y Navidad

El Insivumeh anticipa un descenso de temperatura del 22 al 26 de diciembre, con viento norte moderado, lluvias en el norte y posibles heladas en el altiplano.

|

time-clock

Clima frio en Guatemala Navidad Noche Buena

El Insivumeh pronostica viento frío, lluvias y hasta posibles heladas entre el 22 y 26 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé viento frío del norte, de ligero a moderado, entre el 22 y el 26 de diciembre.

Además, se pronostican lloviznas o lluvias desde el norte hasta el centro del país.

La Oficina de Meteorología del Departamento de Investigación del Insivumeh explica que las lluvias previstas para esta semana se deben a la entrada de humedad de ambos litorales, así como a condiciones locales.

En la capital y el altiplano central podría percibirse un ambiente soleado durante el día, pero con posibilidad de lluvias en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

EN ESTE MOMENTO

Elecciones en el CANG: Planilla 2 afirma que no cuenta con financiamiento para hacer campaña

Right

Elecciones en el CANG: Planilla 1 asegura que cada integrante pone su granito de arena para la campaña

Right

Le podría interesar: Tres frentes fríos afectarán Guatemala en diciembre con lluvias y temperaturas de hasta 2 °C

También se prevé frío durante la noche y madrugada, en especial en los altiplanos central y occidental.

En el Pacífico, la mayor probabilidad de lluvias es a partir del 25 de diciembre. Las nubes aumentarán durante la semana en la tarde y noche.

Se espera, además, viento sur de ligero a moderado, así como viento norte ligero en la costa de Jutiapa.

El Insivumeh asegura que las condiciones climáticas son favorables para que se presenten heladas en el altiplano central y occidental, por lo que recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperaturas.

Temperaturas máximas de la semana

  • Altiplano central y occidental: entre 22 °C y 27 °C
  • Pacífico: entre 33 °C y 35 °C
  • Petén: entre 30 °C y 32 °C
  • Alta Verapaz: entre 23 °C y 25 °C
  • Caribe y la Franja Transversal del Norte: entre 28 °C y 30 °C
  • Región del río Motagua y valles de oriente: entre 33 °C y 35 °C

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Frente frío en Guatemala Frío en Guatemala Insivumeh Lluvias en Guatemala Tendencias nacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS