Bus que viajaba hacia Antigua Guatemala se estrella en bajada de Las Cañas y deja varios atrapados

Un bus tipo Coaster que se dirigía hacia La Antigua Guatemala se accidentó este sábado 3 de enero en la bajada de Las Cañas, kilómetro 38 de la ruta que conecta Santa Lucía Milpas Altas con la ciudad colonial.

El vehículo, que según versiones preliminares transportaba a trabajadores desde San Cristóbal, zona 8 de Mixco, se empotró contra un árbol de gran tamaño. Otras fuentes señalaron que los ocupantes podrían haber sido turistas.

Como resultado del impacto, varios pasajeros quedaron atrapados. Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios emplean equipo hidráulico para rescatarlos.

El tránsito en dirección a La Antigua Guatemala está completamente detenido debido a las labores de auxilio.

Autoridades no han confirmado el número de personas heridas ni la causa del accidente, pero se mantiene cerrada la vía mientras continúan las tareas de rescate.