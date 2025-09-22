Mal estado de carreteras: Jefes de bloque pedirán la destitución del ministro de Comunicaciones

Los daños y las malas condiciones en las carreteras motivaron a los diputados a aprobar una solicitud para pedir la destitución de Miguel Ángel Díaz como ministro de Comunicaciones. El acuerdo fue discutido este lunes durante la sesión de jefes de bloque.

La discusión comenzó cuando los legisladores abordaron el estado de la red vial y una supuesta obstrucción a la fiscalización legislativa, que algunos aseguran haber experimentado.

“Ha cambiado al director general de Caminos como cinco veces, eso genera una gran inestabilidad”, afirmó la diputada Sandra Milián, del bloque Victoria.

La congresista agregó: “Estamos enfrentando un gran problema en el área del Polochic. Tuve que llamar a los alcaldes para que presten apoyo, porque este señor no quiere ni mandarles gasolina”.

Las críticas al trabajo de Díaz al frente de Comunicaciones fueron generalizadas. El diputado Byron Rodríguez, subjefe del bloque Todos, también propuso que se cite al ministro el próximo lunes para que brinde explicaciones.

“Pareciera que hay una orden para que no se atienda la red vial”, expresó. Afirmó que al transitar por el interior del país “pareciera que se está circulando en carreteras de la muerte”.

Asimismo, la diputada Lucrecia Samayoa, del bloque Bienestar Nacional (Bien), indicó que en su labor de fiscalización ha enfrentado limitaciones. “Un ministro que, cuando uno va a su despacho, lo carrerea a uno para que termine la audiencia”, señaló.

Miguel Ángel Díaz, ministro de comunicaciones, en conferencia de prensa. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

Las críticas llevaron a los legisladores a acordar que se solicitará al presidente Bernard Arévalo la destitución del ministro. Además, Díaz será citado a la sesión de jefes de bloque del próximo lunes.

Por su parte, el ministro Díaz informó que estará asistiendo a la citación.“Como ministro de Comunicaciones asumo con total responsabilidad la citación realizada por los jefes de bloque del Congreso. Daré la cara, como siempre lo he hecho, porque no tenemos nada que ocultar. El país enfrenta una red vial deteriorada por años de abandono, pero hoy existe liderazgo, decisión y un plan en marcha para cambiar esa realidad".

El funcionario añadió: "Estamos recuperando tramos críticos, impulsando proyectos estratégicos y priorizando la transparencia en cada acción. Mi compromiso es claro: rendir cuentas con hechos y continuar trabajando incansablemente para que Guatemala tenga carreteras dignas, seguras y que impulsen el desarrollo de nuestra gente”.

Separan a Jorge Castro de la bancada Viva

El bloque Visión con Valores (Viva) informó que separó al diputado Jorge Castro por haber respaldado el aumento salarial para los congresistas desde su puesto en la Junta Directiva del Congreso.

Castro, como primer vicepresidente, avaló las instrucciones financieras que permiten a los diputados contar con un incremento en sus ingresos, lo cual motivó el proceso de separación.

Al ser consultado, Castro señaló que su caso no ha llegado al Tribunal de Honor del partido y considera que la decisión no ha quedado firme. Además, indicó que la Junta Directiva aún no ha discutido el asunto.