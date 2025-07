Díaz admite deterioro en infraestructura vial y propone planificación más allá de los cuatro años de gobierno

El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, reconoció este martes 15 de julio en el Congreso de la República los escasos avances en el mejoramiento de la red vial del país, y atribuyó la situación a presiones políticas, como la citación a la Comisión de Descentralización y Desarrollo, a la que debió asistir.

En dicha reunión se informó que, en los 18 meses de gestión de la actual administración, no se ha construido un solo kilómetro nuevo de carretera.

Díaz fue cuestionado por la Comisión de Descentralización respecto de la ejecución presupuestaria de la cartera hasta la fecha. También se le señaló que, en ese periodo, no se han ejecutado proyectos viales nuevos.

Según el funcionario, la falta de avances se debe a presiones políticas que limitan la gestión. Incluso sugirió que asistir a citaciones consume tiempo que podría invertir en trabajo de campo.

“En nuestro país llevamos 40 años con la infraestructura abandonada porque nos hemos dedicado a tirarnos los platos por la cara, y no a pensar que el país necesita una visión a largo plazo, no de cuatro años. En cuatro años no se puede construir un país”, justificó Díaz.

El ministro indicó que no habrá proyectos viales nuevos durante el 2025, porque se han enfocado en recuperar obras detenidas desde hace años y que registran cerca del 80% de ejecución.

“Rescatar todos aquellos proyectos que tienen un avance significativo”, afirmó, y agregó que podrían finalizar este año. “Es mucha la obra que se quedó tirada, no de gobiernos inmediatos, ya tiene ratos de estar tirada”, expresó el ministro.