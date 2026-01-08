Gretexpa exige aplicar reductores de velocidad a todo el transporte de pasajeros (el 90% no lo tiene)

Luego del anuncio realizado por el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, sobre la obligatoriedad de que las unidades del transporte extraurbano y de carga cuenten con un reductor de velocidad, con el fin de evitar más accidentes de tránsito, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) se pronunció al respecto.

Según indicó Carlos Vides, presidente de la Junta Directiva de Gretexpa, se ha enviado una carta abierta al presidente Bernardo Arévalo, en la que se manifiesta que la gremial está de acuerdo con la colocación de los reductores de velocidad en las unidades de transporte de pasajeros, principalmente para brindar seguridad a los usuarios que diariamente utilizan dichos vehículos.

“Nosotros sí estamos de acuerdo en que se implementen los sistemas limitadores de velocidad. La verdad que consideramos que eso es de beneficio para el país en el sentido de la seguridad que se le tiene que dar al usuario y a todos los que utilizan las carreteras a nivel nacional. Sí, compartimos eso definitivamente y vamos a apoyar cualquier ley que ayude a disminuir cualquier accidente vial”, puntualizó Vides.

No obstante, y aunque están de acuerdo con la medida, Vides indicó que únicamente se está poniendo énfasis en el transporte extraurbano y en el de carga, cuando la ley también es clara al señalar que la medida debe aplicarse a todos los vehículos que presten el servicio de transporte de pasajeros.

“La ley es bien clara, ¿verdad? Y la ley es para todos. Pero si usted se ha dado cuenta, se enfocan mucho nada más en el transporte extraurbano y en el transporte de carga. En la carta abierta que mandamos al presidente, ahí le hacemos ver ¿qué va a pasar con el transporte de turismo, el transporte escolar, el transporte agrícola, el industrial, los taxis, los Uber, y el Transmetro, el Transurbano? porque ellos también trasladan personas. Y la ley es para todos”, afirmó.

También indicó que, por parte de Gretexpa, se les ha estado recordando a todos los agremiados que deben cumplir con el limitador de velocidad en cada una de sus unidades.

“De hecho, hemos estado en las últimas semanas, antes de que terminara el año 2025, casi semanalmente recordándole al transportista que tienen que cumplir con el limitador de velocidad”, afirmó.

Más del 90% de las unidades no cuenta con limitador de velocidad

Vides aseguró que, actualmente, en Gretexpa se encuentran registradas 13 mil unidades de transporte extraurbano de pasajeros, de las cuales el 90% no cuenta con el limitador de velocidad.

“Sí, les falta. Tenemos que ver las cosas como son, el 90% del transporte no lo tiene. Sería incongruente de mi parte y mentiría al decirle que ya lo tenemos. Mire, Gretexpa tiene alrededor de 13 mil vehículos. De esos 13 mil, 12 mil no tienen el limitador de velocidad”, puntualizó.

También indicó que, aunque el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, afirmó que existen alrededor de cien empresas encargadas de colocar el limitador de velocidad, hay aspectos y limitaciones que no se han tomado en cuenta por parte de las autoridades para la adquisición y colocación de estos dispositivos.

“No es tan sencillo. Usted tiene, primero, que encontrar la empresa que se lo venda. Ayer, el señor viceministro decía que había cien empresas. Es correcto, hay cien empresas registradas, pero de esas cien, no todas certifican a vehículos que no sean de sus propias empresas. Por ejemplo, nosotros nos certificamos, pero solo para poder certificar los vehículos nuestros”, afirmó Vides, al mismo tiempo que aseguró que están haciendo las averiguaciones para constatar cuáles de estas empresas pueden brindarles el servicio.

Piden más tiempo

El presidente de Gretexpa afirmó que se debe otorgar un plazo más allá del 15 de enero, fecha límite establecida por el Ministerio de Comunicaciones, para realizar la colocación del dispositivo reductor de velocidad en las unidades del transporte extraurbano de pasajeros.

“El señor viceministro decía que para el 15 de enero. Aquí lo que va a provocar es un paro total porque ya las unidades no van a poder salir a prestar servicios porque no van a querer que los multen. También el transporte de carga, imagínese lo que sucedería en la carga a nivel nacional y la carga internacional”, indicó.

Vides aseguró que lo más viable sería que la colocación de estos dispositivos en las unidades se realice en los primeros seis meses del 2026.

“Que se haga dentro del primer semestre o los primeros ocho meses de este año, pero que sí se haga. No podemos continuar permitiendo de que sigan los abusos de velocidad en ningún tipo de vehículo”, puntualizó.