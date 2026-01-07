Accidente de tráiler y volcadura de cisterna complican tránsito en la ruta Interamericana y ruta al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este miércoles 7 de enero un tráiler descontrolado quedó encunetado en el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico, en dirección a la capital.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, indicó que el vehículo no obstruía los carriles principales, pero hubo derrame de combustible.

Además, el automotor chocó contra siete separadores viales y postes en la orilla de la ruta.

Santos añadió que a las 9 horas está prevista la llegada de una grúa para movilizar el tráiler.

Los carriles permanecerán cerrados durante unos 45 minutos, mientras duren las maniobras.

Agentes de la PMT efectuarán desvíos hacia la calzada Concepción.

Accidente en la ruta Interamericana

Una cisterna con combustible volcó en el km 104 de la ruta Interamericana. Los Bomberos Voluntarios reportan que hay derrame de combustible.

Socorristas brindaron atención prehospitalaria al piloto, quien sufrió crisis nerviosa.

Unidades de bomberos atienden la emergencia y el tránsito se ve afectado en el tramo.

Una cisterna cargada de combustible vuelca en el km 104 de la ruta interamericana.



Al lugar acuden varias compañías con motobombas debido al derrame de combustible.



Se le brinda atención prehospitalaria al piloto, quien solo presentaba crisis nerviosa.#CVBalServicio pic.twitter.com/u2dfjqfykD — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 7, 2026

